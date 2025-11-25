出道25年舉辦「家人的聚會」 楊丞琳謝粉絲給她支持、力量

楊丞琳24日正式宣佈，將於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。（索尼音樂提供）

楊丞琳24日正式宣佈，將於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，向出道25年陪她一路走來的粉絲表達感謝。

楊丞琳表示此次見面會，初衷是希望在年末向粉絲表達感恩，楊丞琳笑說，「知道很多粉絲他們也都長大了，也有自己的生活，自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，在空閒之餘，他們還能夠關心我，支持我，然後在我需要的時候給予我力量。」她將這場見面會定義為一次「家人的聚會」，紀念彼此在生命中留下的獨特印記。

楊丞琳也表示趁新巡演開始之前，能夠抽一個下午的時間來跟好久不見的粉絲們見面，見面會當天是冬至，楊丞琳也透露要藉機和大家一起分享她愛吃的湯圓，當天也會搶先演唱新專輯的歌。名額有限，希望大家都能順利報名成功。

