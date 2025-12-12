出道25週年演唱會好評如潮 張棋惠：明年1月高雄加場

張棋惠日前舉辦出道25週年演唱會，以滿滿誠意回顧25年音樂旅程，她特別為粉絲重新改編〈一千零一個願望〉，在螢光燈海中全場感動大合唱，彷彿集體回到25年前的青春時光。先前因「蟑螂亂入」爆紅的畫面也在台北場被完整復刻升級，在〈她來聽我的演唱會〉演出中，張棋惠推出兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫跟笑聲四起，氣氛熱鬧。台北場演出結束後，歌迷敲碗加場聲量全面延燒網路，張棋惠開心宣布追加高雄場演唱會，將於2026年1月3日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，門票己全面開賣。

(圖｜好撐音樂提供)

《米米之音張棋惠出道25週年演唱會》台北場演唱會歌單橫跨中文、台語與英文多種曲風，張棋惠更祭出一連串驚喜橋段，好友黃豪平完美cos吳青峰的語氣與走路姿勢，兩人合唱〈愛情限時批〉，默契十足，張棋惠也於演唱會迎來25週年對她意義最深的嘉賓李炳輝。她笑說，當初因模仿李炳輝創下百萬流量，這次終於能請到本尊同台，是她心中最圓滿的時刻，兩人合唱〈晚頭仔水雞〉引爆全場掌聲。

(圖｜好撐音樂提供)

台北場大獲好評後，歌迷敲碗加場，張棋惠開心宣布《米米之音》將南下加開高雄場，張棋惠表示，加場不只是票房反應，更像是一份25年累積而成的珍貴肯定，預告不僅將延續台北的全套內容，還會加入全新專屬橋段。張棋惠《米米之音》高雄場演唱會，將於2026年1月3日（六）19:00在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，門票己全面開賣。

(圖｜好撐音樂提供)