出道25週年！周杰倫「感性發聲」慘遭昆凌吐槽1事

周杰倫出道25週年感性發聲。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）





亞洲天王「周董」周杰倫出道25週年，今（6）日在社群平台有感而發的說：「多了些時間、多了些皺紋、多了些回憶、多了些陪伴，也多了些依靠。」他曬出一張戴著墨鏡、身穿黑衣服的自拍帥照。

周杰倫今日在Instagram發文，分享出道25週年的心境：「出道25週年，這個值得慶祝的日子，謝謝一路以來的歌迷朋友，我還是我那個好勝的我、那個幼稚的我，那個『唉呦，不錯！這個屌！』的我。」

周杰倫難得的感性發文，想不到卻被老婆昆凌直接留言吐槽：「你忘了寫，話也變多了些！」立刻引起網友熱議「哈哈哈幸福的嘮叨」、「人越大越煽情！」、「你們一定要一直這麼幸福下去」、「哥真的超保有赤子之心！也能最保持最初的善良。」



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

●黃明志捲命案！昔曝床戰經驗 揭台、馬女差異

