出道26年不再沉默！ 蔡依林官方強硬反擊「提告酸民＋公布帳號」

華語天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場圓滿落幕，連續3場演出氣勢磅礡、話題不斷，隨後更宣布中國巡演將橫跨14個城市，熱度持續延燒。然而，巡演官方微博今（7）日突發布嚴正聲明，針對網路上惡意揣測演唱會內容、散播不實訊息及人身攻擊的行為，正式啟動法律程序，強調對侵權行為「零容忍」。

官方聲明指出，近期有部分網路用戶針對蔡依林演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義與不實解讀，並在社群平台上大量發布及傳播虛假、誤導性資訊與侮辱性言論，相關行為已嚴重損害藝人個人聲譽與合法權益，同時也破壞健康、文明的網路討論環境。

聲明中強調，團隊對任何侵權行為一向採取零容忍態度，目前已完成相關證據保全，並同步通知平台方，要求立即刪除涉及侵權的不實內容，後續將依法追究相關責任，絕不姑息。

官方罕見對黑粉與造謠者提告，也被稱為蔡依林出道26年來最強硬的一次回應。許多歌迷、網友紛紛表示支持，認為此舉不僅是為藝人本人發聲，更是對長期失控的網路惡意文化劃下界線。

《PLEASURE》巡演官方微博發布嚴正聲明。圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博

責任編輯／網路中心

