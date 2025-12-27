出道26年終於攻蛋！ 李聖傑看台下粉絲感動難言喻

台北市 / 綜合報導

李聖傑出道26年，昨(26)日終於站上台北小巨蛋開唱，他演唱了許多經典情歌，現場萬人大合唱。面對歌迷的熱情，李聖傑一度感動到兩分鐘都說不出話來。他說等了26年，終於唱進小巨蛋。李聖傑熱愛網球，曾經是台北市網球協會理事長，演唱會的彩蛋，是用網球拍把簽名球揮向看台，拿到簽名球的歌迷激動不已！

歌手李聖傑說：「他不會是個好男人，也不會是個好情人，你對我說，我們只是擦肩而過。」這一次李聖傑和歌迷終於不再擦肩而過，歌手李聖傑說：「走了26年，我走到了，終於走到小巨蛋，就是這裡。」出道26年終於站上台北小巨蛋，看著台下的歌迷這麼多年痴心絕對，李聖傑感動了兩分鐘差點說不出話，他說要用他的歌聲還有他的秘密武器。

歌手李聖傑說：「還有我的胸肌，我練很久了，我練兩個月。」而首度唱進小巨蛋，李聖傑歌手的特別嘉賓是誰，就是網球好手李聖傑，對就是他自己。

唱到一半手放開不拿麥，拿出他的網球拍，往看台一揮拍，是誰那麼幸運啊，可是親筆簽名網球，資深老粉都知道李聖傑是網球好手，也曾是台北市網球協會理事長，台下歌迷揮舞的都是網球拍造型手燈，跟李聖傑愛網球的心心心相印，能握到李聖傑的手，能聽到李聖傑唱歌，你們要快樂要緊緊牽手，眼底星空終於不再落空。

原始連結







