出道26年首攻蛋！李聖傑情歌連發 哽咽致謝

「情歌之王」李聖傑出道26年，首度登上台北小巨蛋舉辦演唱會，為歌迷帶來多首經典情歌，包含《新不了情》、《聽，我愛你》、《擦肩而過》等。演唱會上，他特別邀請恩師「亞洲音樂教父」鮑比達同台，回憶當年為出道接受的兩年魔鬼訓練。李聖傑與粉絲互動時一度哽咽，表示希望用音樂感動大家，甚至幽默提及為演唱會特別練了兩個月的胸肌。

李聖傑身穿閃亮黑色西裝，搭配大型白色蝴蝶結登場，為他人生首次在台北小巨蛋舉辦的演唱會揭開序幕。他精心準備了多首膾炙人口的情歌，讓現場歌迷聽得如癡如醉。

演唱會中最感人的橋段是李聖傑邀請他的恩師鮑比達同台。鮑比達表示，他今天真的很感動，25年前李聖傑是他的學生，而25年後他成為李聖傑演唱會的嘉賓，看著李聖傑走到小巨蛋舉辦演唱會，讓他非常感動。

在與粉絲互動的環節中，李聖傑談到自己走過26年的歌唱生涯，終於站上小巨蛋舞台，一度感動得哽咽。他感謝粉絲的到場支持，表示他想用自己的聲音，每一字每一句告訴大家，他為這場演唱會準備了很久，希望能用音樂感動在場的每一位。

李聖傑還幽默地提到為了這次演出，他特別練了兩個月的胸肌，並表示「希望待會兒有機會」展示，這句話立刻引發全場粉絲尖叫聲不斷。整場演唱會，李聖傑用他標誌性的深情嗓音，演繹了一首首經典情歌，讓歌迷們度過了一個難忘的夜晚。

