出道26年首攻蛋！李聖傑激動望台下2分鐘說不出話 邀大咖音樂教父合體

「情歌之王」李聖傑出道26年，12月26日、27日一連兩天舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，首度登上台北小巨蛋開唱，26日首日，李聖傑看到滿場的歌迷，感動到足足兩分鐘說不出話來，讓不少粉絲也跟著落淚。

李聖傑出道26年，12月26日、27日一連兩天首度登上台北小巨蛋開唱。（圖／錞藝音樂 提供）

李聖傑以多首經典情歌揭開序幕，到了中段時，李聖傑特別演唱由已故的屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，他感性表示，非常感謝老師把這首歌編得如此有電影感，「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡」，不少歌迷也跟著紅了眼眶。

而在李聖傑人生首場小巨蛋演唱會上，邀請了音樂路上的重要貴人音樂製作人鮑比達，對方是自己第一張專輯的製作人，更是「神級般的亞洲音樂教父」。

李聖傑驚喜邀請音樂啟蒙老師鮑比達擔任嘉賓。（圖／錞藝音樂 提供）

他回顧自己的演藝生涯，參加節目歌唱比賽《超級新人王》拿下冠軍，但一開始事業並不順，在酒吧駐唱的同時等待發片機會，遇到鮑比達就像嚴師，他形容當年就像是練習生，每天都被老師嚴格特訓，「我跟他學了兩年，每天被他罵。」一路走來，這份深厚情誼始終不變，因此這次邀請鮑比達老師擔任演唱會固定嘉賓。

除了演唱神曲〈新不了情〉，還有當年合作的第一首歌〈心口〉。鮑比達聽了則幽默爆料，當時李聖傑一首歌錄了兩週才完工，直呼因為錄音室很貴，李聖傑差點唱到他要「破產」，更不忘誇讚愛徒現在的好成績，「我今天真的很感動，25年前Sam是我的學生，今天25年後，我是他的嘉賓」。

回到主場台北站，李聖傑更忍不住向歌迷告白：「你們真的太厲害了！」他也感動表示，得知有不少海外歌迷特地飛來，包括星馬、香港、美國等地，讓這場小巨蛋不只是主場演出，更像是一場跨越地域的溫暖聚會，「謝謝你們把小巨蛋每一個位置都坐滿。」忍不住自虧：「早就要開了是不是？我也很想。」

李聖傑看到滿場的歌迷，感動到足足停留兩分鐘說不出話來。（圖／錞藝音樂 提供）

李聖傑此次演唱會舞台別具巧思，S型延伸舞台更被李聖傑親自取名為「Sam」，正是他的英文名字。他笑說，這樣的設計就像被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺」，也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

