出道26年首次！蔡依林怒告酸民公佈帳號 對方也是歌手「驚人身分」曝

記者蔡維歆／台北報導

天后蔡依林（Jolin）日前在台北大巨蛋連唱3場《PLEASURE》跨年演唱會，氣勢震撼全場，隨後更宣布中國巡演將一口氣跑遍14個城市。7日《Pleasure》巡迴演唱會官方微博突然發出嚴正聲明，宣布已正式啟動法律程序，將對散播不實消息、進行人身攻擊的網路用戶提告究責，消息一出立刻引發粉絲熱議，直呼出道26年第一次告黑粉。而被告人「斯理亞」的真實身分也曝光，正是曾在2009年登上《超級星光大道》拿下季軍的梁曉珺。

梁曉珺當年曾於2009年參加第五屆《超級星光大道》拿下季軍。（圖／翻攝自IG）

官方聲明指出，近期有部分網路用戶針對蔡依林演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義與不實解讀，並在社群平台上大量散播虛假、誤導性資訊與侮辱性言論，相關行為已嚴重損害蔡依林個人聲譽與合法權益，同時也破壞正常、健康的網路討論環境。

蔡依林演唱會官方聲明。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

其中經查證「斯理亞」該帳號背後的實名為梁曉珺（Celia Liang），她曾於2009年參加第五屆《超級星光大道》拿下季軍。如今卻因為她發布的影片內容，將蔡依林《Pleasure》演唱會的舞台視覺符號，解讀為邪教、光明會等陰謀論象徵，被團隊認定涉及惡意揣測、斷章取義與不實指控。聲明中強調，團隊對任何侵權行為一向採取「零容忍」態度，目前已完成相關證據保全，並同步通知平台方，要求立即刪除涉及侵權的不實內容，後續將依法追究相關責任，絕不姑息。

