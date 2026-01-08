出道26年首次！蔡依林怒告酸民

天后蔡依林（Jolin）甫於台北大巨蛋完成3場《PLEASURE》跨年演唱會，隨即公布大陸巡演將橫跨14城，而她也正式提告酸民，出道26年來首度態度強硬回擊。

蔡依林的提告內容。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

《Pleasure》巡迴演唱會官方微博昨（7日）發布嚴正聲明，正式啟動法律程序，將對散播不實消息及進行人身攻擊的網路用戶提告究責。消息曝光後立刻在網路上掀起討論熱潮，許多粉絲直呼「出道26年第一次告黑粉」、「終於等到官方出手」。

根據官方說明，近期有部分網路用戶針對演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義與不實解讀，並在社群平台上大量散播虛假、誤導性資訊與侮辱性言論。這些行為不僅嚴重損害蔡依林個人聲譽與合法權益，更破壞了正常、健康的網路討論環境。

聲明中特別強調，團隊對任何侵權行為一向採取「零容忍」態度，目前已完成相關證據保全，並同步通知平台方，要求立即刪除涉及侵權的不實內容，後續將依法追究相關責任，絕不姑息。

實際上，在官方聲明發布前，已有大批粉絲率先在微博發聲，點名某抖音用戶長期造謠、帶風向，對蔡依林造成名譽傷害。粉絲不滿蔡依林多年來投入大量心力製作演唱會，卻屢遭惡意剪輯、扭曲解讀，紛紛標註蔡依林工作室與經紀人，呼籲透過法律途徑捍衛藝人權益。

此次官方罕見對酸民與造謠者提告，也被視為蔡依林出道26年來最強硬的一次回應。不少網友認為，此舉不僅是為藝人本人發聲，更是對長期失控的網路惡意文化劃下界線，在演唱會熱潮持續延燒之際，再次成為外界關注焦點。

