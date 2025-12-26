中央社

出道26年 李聖傑首登小巨蛋辦個唱（1） (圖)

「情歌之王」李聖傑（中）26日起一連2天登上台北小巨蛋舉辦個人演唱會「One Day 直到那一天」，他說，花了26年終於走上小巨蛋開唱，感性謝謝歌迷支持。

中央社記者王騰毅攝 114年12月26日

