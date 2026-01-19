出道27年首度唱進小巨蛋！周蕙：想好好獨佔舞台

華語樂壇「美聲歌后」周蕙4月要在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，這將是她出道27年來首次在小巨蛋開唱，而她今（19）天下午舉辦記者會，不僅獻唱多首金曲，也分享攻蛋的激動心情，坦言自己既緊張又感動，更表示自己想要好好獨佔舞台，讓歌迷能夠聽得過癮！

歌手周蕙出道已經27年，期間創造出無數經典歌曲，至今傳唱度都相當高，而她在今年4月即將要到台北小巨蛋開唱，這也是她首度站上小巨蛋舉辦個人演唱會，今天下午她身穿洋裝小露香肩，搭配長捲髮現身演唱會前記者會，更在現場大開金嗓，清唱〈好想好好愛你〉、〈約定〉等膾炙人口金曲。

談到出道經歷，周蕙感嘆地說，紅一時很簡單，因為自己出第一張專輯就被大家看到，可是沒想到接下來會經歷那麼多考驗，但是「戲棚下站久就是你的」，所以很謝謝自己願意站27年這麼久，如今終於真的站上小巨蛋的舞台。她也坦言，雖然小巨蛋是從出道以來就想達成的里程碑，但要面對這麼大的舞台還是有點惶恐、緊張。

周蕙透露，這次演唱會也會準備動感舞蹈部分，喊話歌迷可以好好期待，另外，因為有2024年在北流演唱的經驗，所以這次也會準備很多自己的經典歌曲，讓歌迷聽得過癮。至於被問到會不會邀請嘉賓一同表演，周蕙則笑說，「自己難得站上小巨蛋舞台，為什麼要分給別人，我想要好好獨佔舞台」。

走過人生高低起伏的周蕙，感謝歌迷們一路以來的支持，將把自己的人生歷練注入歌曲裡，帶領歌迷一起聽歌療癒，而本次「好想好好愛周蕙」演唱會將於4月25日（六）晚上19點在台北小巨蛋登場，票價分別為4680元、4280元、3880元、3480元、2880元、2480元、1880元、800元，門票即將在1月22日（四）中午12點於寬宏售票平台正式啟售。

「好想好好愛周蕙」演唱會座位圖。圖／翻攝自寬宏售票官網

