出道27年首攻蛋！周蕙自嘲有「被害妄想症」 在外不敢跟人對眼

48歲「美聲歌后」周蕙19日宣布將於4月首度站上台北小巨蛋，舉辦《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》。單身多年的她，受訪時不免被問起感情狀態，她坦言，還是會想找個伴，但因為平時都宅在家，很難找對象，還笑說，因為新聞看太多，在外面都不敢跟人對眼，自嘲有「被害妄想症」。

48歲「美聲歌后」周蕙19日宣布將於4月首度站上台北小巨蛋開唱。

出道27年首次站上小巨蛋舞台，周蕙直言這一直都是她的目標跟夢想，現在機會來了，就會把自己在這段時間準備好：「真的很興奮，也很緊張！」她透露，因為希望把最好的舞台呈現給歌迷，其實早在去年就已經開始和團隊籌備、討論演唱會內容，「這一場對我來說意義真的很大。」

被問到演唱會上會不會有較特別的橋段，像是表演特技？周蕙笑說：「我是一個適合站著好好唱抒情歌的人，好像不需要太多指令，不然我怕我的腦子沒辦法切換。」至於有沒有可能有舞蹈演出，她透露，導演有在思考，因為怕舞台太大，她一個人站在那稍微有點乾，「我覺得我的音樂型態好像不適合過分華麗或是花俏，還是用歌曲帶大家入戲，氣氛比較重要。」不過她也賣關子透露，這張專輯有幾首比較動感的歌，舞蹈會努力的，要大家敬請期待。

周蕙透露，演唱會上有機會看到她帶來舞蹈演出。

周蕙自1999年以〈約定〉出道以來，累積多少經典情歌，用歌聲陪伴無數人走過青春、失戀與成長，像是〈好想好好愛你〉、〈體溫〉、〈風鈴〉、〈不想讓你知道〉等。談及最重要的歌單，周蕙透露，歌單其實討論差不多了，目前已正式進入選歌階段，「希望大家可以當自己是張白紙，現場讓我用音樂去揮灑色彩，最後能夠帶著彩色的心情回去。」

而單身多年的周蕙，受訪時不免被問到會不會想找個人來照顧她？她笑說：「歡迎啊！」不過因為平時都宅在家，加上工作時常要飛來飛去，很難認識新的人，「而且我也怕豔遇，太恐怖了，我在外面都不太跟人對眼，我也不敢用交友軟體，看到好多新聞太恐怖了。」說完還自嘲有點「被害妄想症」。《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》將於4月25日重磅登場，門票將於1月22日中午12點開賣。

周蕙自嘲有「被害妄想症」。

