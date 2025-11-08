出道3年站上小巨蛋！BLACKPINK師妹成「2026第一」連兩天開唱

雖然從去年都還未出賽，即便台灣羽壇還有不少球迷期待球后戴資穎的有一天復出的機會，但無奈戴資穎今在臉書上宣布「正式退役」，小戴說：「謝謝大家在這段時間裡的關心和支持！」對於從去年受傷的狀況，戴資穎無奈的說：「去年對我來說是深受打擊的一年…回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」她接著說：「去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…沒能在職業生涯裡有個完整的結局。不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…」戴資穎也解釋了自己會突然宣布退休的原因，她說：「我也不想讓大家看見那麼脆弱的我（?），所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。」小戴也沒有忘記跟幫助她的人致謝說：「在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的

麗台運動報 ・ 1 天前