出道4年實力穩定成長！人氣女團IVE將來台出席金唱片，帶你認識6位女孩的獨特魅力與爆紅歷程

從「暴走天竺鼠」舞蹈爆紅的《ATTITUDE》到最新曲《XOXZ》，韓國人氣女團 IVE 每次回歸都掀起熱潮，12月1日迎來出道四週年的她們，人氣與實力都仍持續攀升。IVE於6日登上高雄世運出席AAA頒獎典禮，強大的舞台魅力讓更多人「入坑」，加入DIVE（粉絲名）的行列，近日6位女孩確定將再度來台，出席1月10日登場的金唱片頒獎典禮，引發高度關注。

IVE日前來台參加AAA頒獎典禮

世界巡迴進行中 粉絲敲碗台灣場

女團IVE的高人氣讓許多K-POP粉絲對她們並不陌生，6位女孩目前正展開全新世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I AM》，行程橫跨亞洲、歐美多座城市，門票迅速售罄。雖然官方目前尚未公布本次世巡是否包含台灣站，但IVE曾多次來台舉辦粉絲演唱會（Fan Concert）、世界巡迴演唱會等活動，也讓粉絲期待，這次世界巡迴是否也將登台舉行。

IVE近日展開世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I AM》

出道即橫掃榜單 穩坐新生代女團代表位置

IVE 自2021年以歌曲〈ELEVEN〉出道後迅速竄紅，接連推出〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈Kitsch〉、〈I AM〉、〈Baddie〉與〈REBEL HEART〉等代表作，多首歌曲在音源榜單達成 Perfect All-Kill（PAK），音樂節目一位（冠軍）累積突破 70 座，並於金唱片獎、MAMA、Melon Music Awards 等指標性頒獎典禮中，屢奪年度歌曲與最佳女團等重要獎項。

IVE出道即橫掃音源榜單

安俞真：從IZ*ONE到《地球娛樂室》的全能隊長

IVE隊長安俞真曾透過選秀節目《PRODUCE 48》成功以 IZ*ONE 成員身分出道，累積紮實舞台經驗。回歸 IVE 後，她不僅是團體核心，也因出演綜藝《Biong Biong 地球娛樂室》展現自然反應與綜藝感，成功拓展大眾知名度，也讓更多人陷入「安狗狗」的可愛魅力。

IVE隊長安俞真

張員瑛：IZ*ONE中心出身 「Lucky Vicky」成流行關鍵字

同樣出身 IZ*ONE的張員瑛，曾以選秀第一名、出道曲「C位」身分備受矚目。她近年在活動中展現的正向語錄「Lucky Vicky」成為新世代的熱門話題，也讓她自信、樂觀的形象更加深植人心，成為 Z 世代代表性偶像之一。

IVE成員張員瑛

Gaeul：沉穩舞台魅力的關鍵成員

秋天Gaeul 是 IVE 的 Rap 擔當之一，舞台風格沉穩，身為大姐的她在團體中扮演穩定重心的角色，隨著作品與巡迴累積，她的舞台存在感也逐漸受到更多關注。

IVE成員Gaeul

Rei：跨文化魅力鮮明的日籍成員

來自日本的直井怜Rei，以獨特音色與自然可愛的個性受到粉絲喜愛，無論在舞台或綜藝節目中都展現鮮明反差魅力，也成為 IVE 拓展海外市場的重要成員。

IVE成員Rei

Liz：高音實力派 IVE歌唱支柱

Liz 擁有清亮且穿透力十足的嗓音，是團體的重要主唱，近年在世界巡迴與大型音樂節舞台上「開麥」的穩定表現屢獲好評，被視為 IVE 音樂實力成長的重要象徵。

IVE成員Liz

Leeseo：忙內展現驚人成長 跨足音樂節目主持

2007年出生，身為忙內（老么）的李瑞Leeseo，雖然年紀最小，卻展現驚人的快速成長。不僅舞台表現與歌唱穩定度明顯提升，近年更獲選擔任音樂節目主持人，正式跨足 MC 領域，展現新世代偶像的多元發展潛力。

IVE成員Leeseo

再度來台登金唱片頒獎典禮 台灣DIVE期待世巡好消息

12 月初迎來出道四週年的 IVE，從 AAA 到即將舉行的金唱片，再加上韓國年末多場大型音樂活動，幾乎未曾缺席各大指標性頒獎典禮舞台，不僅展現高人氣，也反映她們的音樂表現與表演完成度持續獲得肯定。連續兩個月來台的她們近日宣布，將在台灣舉辦粉絲簽售會，DIVE們持續敲碗，期待世界巡迴演唱會也能舉辦台灣場，讓粉絲有機會能進場親眼見證偶像的精彩演出。

IVE將出席金唱片頒獎典禮

（圖片來源：超級圓頂、X@IVEstarship）

