出道40年只紅一首歌！王彩樺下跪哭喊「這件事」 求白冰冰行行好

《超級冰冰Show》日前帶來復古經典主題，群星演唱多首各年代膾炙人口的好歌，金曲連發讓全場瀰漫著懷舊氛圍，而節目開場時，歌手們還一起合唱〈淡水暮色〉，有別過往演唱high歌的形式揭開序幕，這回改走輕快又溫柔的曲風，白冰冰則笑說會選定這首歌是為了配合陽帆的年紀，此話一出反被陽帆吐槽真敢講。另外搭配本集的主題，白冰冰和陽帆特地穿上復古風格的服裝，二人雖然配色相似，不過白冰冰自爆自己所穿的是名牌服飾，隨後陽帆指著自己的衣服笑稱他的只要850元，相較之下顯得十分平價，幽默反應笑翻全場，白冰冰也打趣回說原來經費都在她身上，令人哭笑不得。

陽帆笑曝身上服裝比不上白冰冰

本集大來賓邀請到台語創作才子江志豐和保庇天后王彩樺，一登場帶來經典男女對唱情歌〈雲中月圓〉，二人在台上深情對視的畫面讓人回味無窮，白冰冰笑問被注視的心情如何，江志豐則回應自己因此唱到「燒聲」，王彩樺隨後幽默補上一句：「我比你還『騷』！」，大玩諧音梗的發言逗得全場哈哈大笑。後來白冰冰訪問王彩樺時，竟問對方過去是否出過唱片，一席話讓王彩樺當場傻眼，所有人也急忙提醒白冰冰她有紅遍全臺的代表作〈保庇〉，對此王彩樺還苦笑說出道40年，就只紅這一首歌，失望的她忍不住向白冰冰下跪求她行行好，瘋狂的舉動效果十足。

江志豐、王彩樺演唱〈雲中月圓〉▶️

另外，在超級孩子王歌唱單元中，衛冕六關的周氏兄弟檔周柏霖、周祐均，與挑戰隊「魚雞二重唱」張婧衧、林映甄激戰9回合結局終於分曉，周氏兄弟順利闖過第七關，挑戰隊抱憾落敗，二人忍不住淚灑舞台，畫面令人鼻酸與難過，王彩樺見到小歌手自責落淚也主動上前給予擁抱安慰，陪伴孩子數週的白冰冰更是不捨面對這樣的結局，也為了小朋友別因此氣餒，繼續堅持歌唱之路，也當場約定未來表現更棒的時候讓江志豐老師來為他們寫歌，江志豐也大方回應沒有問題！

王彩樺給小歌手抱抱安慰

《超級冰冰Show》精彩完整版回顧 https://pse.is/8g7w98

【頻道熱播】每週六晚間8點《超級冰冰Show》民視準時播出





