出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折

湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。

湯姆克魯斯獲得生涯首座奧斯卡，象徵終身成就獎的「主席獎」。（圖／達志影像美聯社）

湯姆克魯斯從頒獎人手中接過「小金人」時，獻上一個最深的擁抱。當他站上台時，全場觀眾起立鼓掌，表達對這位演藝生涯超過40年的資深演員的敬意。在感言中，湯姆克魯斯表示電影帶他環遊世界，讓他學會欣賞以及尊重不同事物，也讓他看見人類共同的人性與情感。他強調拍電影絕對不只是他的工作，電影代表了他這個人。湯姆克魯斯分享，他從小就對電影感到癡迷，認為戲院是一個可以容納所有情緒的場合，大家一起哭、一起笑，這些都成為他拍攝電影的動力。

湯姆克魯斯表示會持續帶領新生代前進，笑說希望以後不要再骨折了。(圖／達志影像美聯社）

湯姆克魯斯在台上還承諾：「我想要讓大家知道，我會竭盡所能支持和提攜新生代，守護電影產業的魅力。」他幽默地補充道：「希望以後不要再摔斷太多骨頭。」這個玩笑引起全場笑聲，展現他幽默的一面。

湯姆克魯斯領獎前夕玩超嗨，熱舞畫面曝光。（圖／翻攝officialdadance IG）

這場頒獎典禮吸引了眾多好萊塢巨星到場，包含李奧納多、休傑克曼以及艾瑪史東，幾乎整個演藝圈都出動來見證這歷史性的一刻。而在頒獎前一天的派對中，阿湯哥也被拍到盡情熱舞，不是常見的跳飛機或玩命開車動作，而是展現不同於以往的一面。粉絲們也紛紛表示，一定會陪伴阿湯哥在電影的世界持續走下去。

