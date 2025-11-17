出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折
湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。
湯姆克魯斯從頒獎人手中接過「小金人」時，獻上一個最深的擁抱。當他站上台時，全場觀眾起立鼓掌，表達對這位演藝生涯超過40年的資深演員的敬意。在感言中，湯姆克魯斯表示電影帶他環遊世界，讓他學會欣賞以及尊重不同事物，也讓他看見人類共同的人性與情感。他強調拍電影絕對不只是他的工作，電影代表了他這個人。湯姆克魯斯分享，他從小就對電影感到癡迷，認為戲院是一個可以容納所有情緒的場合，大家一起哭、一起笑，這些都成為他拍攝電影的動力。
湯姆克魯斯在台上還承諾：「我想要讓大家知道，我會竭盡所能支持和提攜新生代，守護電影產業的魅力。」他幽默地補充道：「希望以後不要再摔斷太多骨頭。」這個玩笑引起全場笑聲，展現他幽默的一面。
這場頒獎典禮吸引了眾多好萊塢巨星到場，包含李奧納多、休傑克曼以及艾瑪史東，幾乎整個演藝圈都出動來見證這歷史性的一刻。而在頒獎前一天的派對中，阿湯哥也被拍到盡情熱舞，不是常見的跳飛機或玩命開車動作，而是展現不同於以往的一面。粉絲們也紛紛表示，一定會陪伴阿湯哥在電影的世界持續走下去。
更多 TVBS 報導
79歲好萊塢女星黛安基頓驟逝多日 家屬今終揭露死因
勞勃瑞福89歲逝世 李奧納多、漫威首席名導哀痛發聲！黑寡婦感性悼：教會我演戲
勞勃瑞福辭世 梅莉史翠普稱巨星殞落珍芳達哀慟欲絕
資深男星《櫻桃的滋味》、《00:30凌晨密令》赫瑪永厄沙迪罹癌離世 享壽78歲
其他人也在看
湯姆克魯斯獲頒奧斯卡榮譽獎 「電影是我這個人的一部分」
好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）今（16）日在奧斯卡理事會獎（Governors Awards）獲頒奧斯卡榮譽獎，他除了在領獎時發表激勵人心的感言，「拍電影不是我做的事，而是我這個人本身的一部分。」他也開心地在派對上熱舞，顯見愉悅心情。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 喜迎生涯首座小金人
（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。中央社 ・ 5 小時前
湯姆克魯斯獲奧斯卡榮譽獎！從影40年「拍片不是工作，是我的使命」
今年6月，美國演藝學院宣布，會在今年奧斯卡理事會獎（Governors Awards）上，頒予湯姆克魯斯（Tom Cruise）奧斯卡榮譽獎，以表彰他對電影產業的貢獻。稍早，湯姆克魯斯於美國時間11月16日舉行的活動中出席領獎，感性表示：「拍片不是我的工作，是我的使命。」鏡報 ・ 8 小時前
世界「最大蜘蛛網」震撼直擊 11萬隻、不同物種蜘蛛罕見共同生活
在巴爾幹半島阿爾巴尼亞和希臘邊界的一處洞穴，發現內部可能長著「世界最大的蜘蛛網」。內部影像顯示，蜘蛛網如同厚地毯一般，沿著洞穴狹窄通道的岩壁延展，面積達106平方公尺，十分壯觀。畫面中可見探險家伸手觸碰蜘蛛網，並剪下一塊進行觀察。影片在社群上引發關注，更令人驚訝的是，裡面住的11萬隻蜘蛛，竟然是兩種不同物種，並且和平共存，極為罕見。 洞穴內住著6.9萬隻「棚蛛」（Tegenaria domestica），亦即一般民居常見、分布於歐洲及全球多地的家蜘蛛；另外還有4.2萬隻主要分布在歐洲、中亞與東亞部分地區的「遊蕩始微蛛」（Prinerigone vagans）。 這項前所未見的觀察令學界震驚，一般來說，體型較大的蜘蛛會捕食體型較小的蜘蛛，如今卻如同「人類同住大樓」般和平共存；至於為何以及如何達成，則是接下來亟待解開的謎團。 科學家推估，可能與周圍異常密集、約240萬隻蠓蟲有關，牠們成為穩定的食物來源。此外，洞穴內「永久黑暗」可能也使蜘蛛視覺退化，成為「友好同居」的原因之一。科學團隊還發現，同一物種的蜘蛛，生活在洞穴內外，DNA卻出現差異。 巨大蜘蛛網於2021年首先由捷克洞穴探險家奧迪（Marek Audy）率隊發現，一年之後陸續有多名科學家加入研究。不過研究也指出，統計可能略微高估蜘蛛數量，因為部分漏斗狀網洞可能已被棄置、無蜘蛛居住。Yahoo奇摩（國際通） ・ 12 小時前
阿湯哥獲奧斯卡「終身成就獎」 自嘲：不要再摔斷骨頭了
63歲美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），從影40多年終於拿下個人生涯首座奧斯卡獎，也是象徵終身成就獎的「主席獎」，在台上的阿湯哥也搞笑致詞說道，希望未來不要再摔斷骨頭了。中時新聞網 ・ 7 小時前
范瑋琪3天奪中國2獎！直喊「善良的力量」心聲曝光
娛樂中心／楊佩怡報導女星范瑋琪過去以知性才女氣質聞名，近年多次爆出毀形象的爭議，先是疫情失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，日前暌違多年回歸中國舞台，卻在《歌手2025》走音，後來又回鍋失敗，一舉一動成了眾人關注焦點。不過日前她在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，昨晚更是參加《微博文化交流之夜》，事後范瑋琪不忘發文抒發心境。民視 ・ 4 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台積電前採購副總李文如跳槽輝達 11/18就任「這職務」
台積電前採購副總李文如曾經是台積電最年輕副總，她今年7月震撼宣布請辭，今天（17日）傳出確定跳槽輝達。根據市場消息，李文如明天將就任輝達企業級用戶相關的WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務，並非原本傳出的中廣新聞網 ・ 6 小時前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失
淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景...聯合新聞網 ・ 11 小時前
台網美紐約被捕！5度爽吃霸王餐 提議「肉償抵帳」要服務生幫買單
《紐約郵報》（New York Post）報導，女子自10月底起，至少5次在PeterLuger、Francie、Motorino Pizza等知名餐廳消費後拒絕付款，餐費從百餘美元到近200美元不等，隨後提出以拍照、寫部落格文章的形式抵帳。Francie餐廳負責人溫特曼（John Winterman）透露，女子在10月22日光...CTWANT ・ 5 小時前
林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊
2026桃園市長選戰，藍綠人選引發外界關注。國民黨桃園市議員林政賢今追問，坊間傳言市長張善政只做一任，是否為真？張強調「...聯合新聞網 ・ 8 小時前
李多慧維持體重48公斤秘訣曝！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自律生活網看呆
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民性格圈粉無數，近日，她在YouTube分享長年來將體重維持在48公斤左右的秘訣，提到每天早餐幾乎都會吃蘋果沾花生醬，高自律的飲食模式也讓網友感到佩服。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 9 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo奇摩（國際通） ・ 6 小時前
員工抗議遷廠「避給資遣費」 瓦城集團：已進入協調
瓦城泰統集團今年宣布，要將廠區從新北中和遷到桃園中壢，但今(17)日超過30人到新北市府陳情，指控公司12日公告遷廠確切內容，但14日就要不同意到新廠的員工遞交「離職書」。員工更說，無法配合到新廠的員...華視 ・ 12 小時前
錢越來越難存？ 專家曝10項隱形開銷吃掉你的存款
錢越來越難存？ 專家曝10項隱形開銷吃掉你的存款EBC東森新聞 ・ 10 小時前
鴻勁公開申購起跑 抽中1張估可賺逾74萬元
（中央社記者張建中新竹17日電）興櫃股王鴻勁今天起辦理公開申購，承銷數量3299張，承銷價暫定每股1495元，預計11月21日抽籤，以今天興櫃成交均價2236.56元計，抽中1張有機會獲利逾新台幣74萬元。中央社 ・ 4 小時前
駁天價蚊子商場與25億便當店 高市府：台鐵招商不順不該怪地方
台鐵高雄及鳳山車站造價高昂、卻招商不順，兩棟大樓形同「蚊子館」，遭質疑公共建設浪費。高市府今回應，將國營事業商業招商不順...聯合新聞網 ・ 8 小時前