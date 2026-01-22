出道47年最大挑戰！齊豫認壓力爆表 被問退休回應了

齊豫攜全新個人巡演《風采依舊．在》5月9日唱進台北流行音樂中心。（圖／滾石唱片提供）





齊豫22日宣布要在今年5月9日唱進台北流行音樂中心，把這次巡演視為出道以來最大挑戰的她表示：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是三小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演！」

齊豫5月9日唱進台北流行音樂中心。（圖／滾石唱片提供）

齊豫在籌備過程中親力親為，除了從選曲、曲目編排到演出內容發想都不假他人之手，兼任演唱會的製作人的她期望把這場巡演成為最忠於「齊豫本色」的一場演出，而這也正是此次演唱會名稱《風采依舊．在》的由來，也是她對自己出道47年音樂生涯的期許及初心堅持，「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來所遇到的許多卓越音樂人所創作的經典作品唱得更好，能唱出47年前尚不具備的、深層的、從容和厚度，除了藝術本身的能量之外，也想表達堅持初心，更容易讓風采依舊。讓音樂回歸主角，一切都是它的服務器！」

除了透過演唱會對長久支持自己的歌迷朋友傳達感謝之意，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作「名片」，向更多新歌迷重新地自我介紹，同時以此砥礪自己，「我希望能做到！會緊張多是希望自己的狀況要好！畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它！」

齊豫也開始積極構思專屬台北的「限定版曲目」，至於歌迷頻頻敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」而在過往演唱會上鮮少有「點歌環節」的齊豫被問到是否會在這次「破例」開放歌迷點歌，她坦言對此內心其實相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧，加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」目前仍在構思中的她也向歌迷誠摯喊話：「歡迎大家多多賜教！」

齊豫演唱會門票即將在23日開賣。（圖／滾石唱片提供）

台北場演唱會門票即將在23日開賣，齊豫特別許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」唱歌走過 47 個年頭的她被外界讚為「風采依舊」，提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」



