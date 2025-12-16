出道48年終圓夢！龍千玉首場個唱將登場 龍媽現身力挺

龍千玉將於明年舉行首場個人演唱會。（圖／瑞揚創意提供）





情歌天后龍千玉入行48年首場個人演唱會《男人情女人心演唱會》，將於2026年4月25日台中中興大學惠蓀堂開唱，龍千玉今（16）日現身記者會，高唱新歌〈祝你馬到成功〉，為人生第一場個唱搏好彩頭。此外，龍媽與弟弟江志豐現身鼓勵力挺，讓龍千玉淚崩感謝「這場演唱會為母親而唱，今生已無遺憾!」

龍千玉今以一襲大紅禮服驚艷現身，坐在猛男的人肉轎子嬌羞高唱應景新歌〈祝你馬到成功〉，期許首場票房開紅盤，第一次與猛男互動，還被公主抱著出場，龍千玉直呼：「感覺好奇妙，心情超緊張害羞，全身都僵直了，我都不敢直視耶，與猛男互動演出，這是我的初體驗，真是從未想過，在舞台上第一次感到害羞呢，即將迎接到來的馬年，就要挑戰人生首次個唱，龍馬精神正好鼓舞著自己，期望贏來好彩頭，猛男初體驗，就像面對我的人生首唱，勇敢全力以赴！」

此外，龍媽與弟弟江志豐現身，龍媽送上柿柿如意開運瓶，祝賀事事如意、票房開紅盤，讓龍千玉忍不住淚崩直說「家人一直是我最重要的支柱，沒有母親的鼓勵支持，就沒有今天的我，也是我演藝人生最重要的推手，在宣布人生的第一場個唱，母親與弟弟到場一同見證，人生已沒有遺憾了！」

龍千玉母親及弟弟江志豐現身記者會力挺。（圖／瑞揚創意提供）

談及入行48年首場個唱，龍千玉開心表示：人生首場演唱會的動力本著回饋與感謝，但當下確實是一股衝動猛然答應，也因為有衝動，才會突破多年來要求完美的龜毛心結，「一直以來我都努力的追求完美，但也明白天底下無百分百的完美，衝動答應邀約開唱的隔天我就失眠了，這些日子真是苦中帶甜，擔心身形與歌唱沒以前的好，但是想到這是我與粉絲的共同記憶，這些即將化做真實，變成鞭策自己的動力，接下這個愛的負擔，雖然覺得有些辛苦壓力，但這是能改變自己，創造人生的里程碑！」

龍千玉透露，多年來婉拒無數次的個唱的邀約，始終擔心怕演出不完美，自己覺得沒準備好，「這次的製作團隊提的構想打動了我，最重要的還有近年來遇到許多長輩粉絲問『何時才會舉辦演唱會，希望在有生之年能看到』，因為這樣的期盼，也讓我深感時間是不等人的，演唱會應盡快完成，讓粉絲們與我自己都不要有遺憾！」而發行過50張專輯，KTV金曲一籮筐，龍千玉坦言這才是目前最大的考驗，很讓人頭痛，每一首都有著與粉絲深厚的感情，日前已開始找出這些曲目，重溫練唱，許多的回憶湧上心頭，這些都是我與粉絲們的全紀錄，也是在歌壇48年的成長記實，我會努力盡量滿足大家的回憶！

此外，接下人生首場個唱重任，龍千玉分享近日已開始做體能訓練，在健身房跟著大學生一起上課，訓練肺活量，做全身的肌力等，體能力大考驗，感覺被注入滿滿的動力，肺活量有被打開，同時也挑戰練舞，我最怕跳舞，但人生首唱我要勇於挑戰，最近常做夢在舞台上跳舞，不慎跌到觀眾席中，屢屢被驚醒，但我覺得這是個好兆頭，我會繼續努力，一定給粉絲大驚艷，請大家拭目以待！《龍千玉男人情女人心演唱會》門票12月23日年代售票與四大超商同步開賣。



