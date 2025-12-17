出道48年！龍千玉拋人生大事 家人同場見證淚崩：沒有遺憾了

四季線上／陳軒泓 報導

情歌天后龍千玉入行48年的首場個人演唱會，將於明（2026）年4月25日在中興大學惠蓀堂舉辦，16日記者會她身穿大紅禮服亮相，坐在猛男的人肉轎子，高唱應景新歌〈祝你馬到成功〉，龍千玉直呼第一次與猛男互動，還被公主抱著出場感覺好奇妙，心情超緊張害羞，全身都僵直了。

龍千玉第一次與猛男互動超害羞（圖片提供：瑞揚創意）

龍千玉媽媽與弟弟江志豐也到場支持，龍媽送上柿柿如意開運瓶，祝賀事事如意，票房開紅盤，讓龍千玉忍不住淚崩直說：「家人一直是我最重要的支柱，沒有母親的鼓勵支持，就沒有今天的我，也是我演藝人生最重要的推手，在宣布人生的第一場個唱，母親與弟弟到場一同見證，人生已沒有遺憾了！」

龍千玉舉辦出道首場個唱，弟弟江志豐與媽媽現身祝福（圖片提供：瑞揚創意）

龍千玉開心表示答應人生首場演唱會的動力，本著回饋與感謝，但當下確實是一股衝動猛然答應，也因為如此，才會突破多年來要求完美的龜毛心結而決定開唱，加上近年來遇到許多長輩粉絲問「何時才會舉辦演唱會，希望在有生之年能看到」，因為這樣的期盼，也讓她深感時間不等人，演唱會應盡快完成，讓粉絲們與自己都不要有遺憾。

龍千玉明年4月25日開唱，還要挑戰跳舞（圖片提供：瑞揚創意）

發行過50張專輯，唱出無數金曲，龍千玉坦言每一首都與粉絲有深厚的感情，對於演唱會選歌確實是很大的考驗，但她也喊話會努力盡量地滿足大家，日前已經開始找出這些曲目，重溫練唱。而她近期還展開體能訓練，把肺活量和體力練好，同時也挑戰練舞，怕舞的她分享：「最近常做夢在舞台上跳舞，不慎跌到觀眾席中，屢屢被驚醒，但我覺得這是個好兆頭，我會繼續努力，一定給粉絲驚艷」。

