出道6天就獲「音放冠軍」！限定男團 CLOSE YOUR EYES 將出席金唱片，曾來台舉行見面會，時隔半年再度登台引關注！

「我心中所有的詩與小說，全都是用你編織而成的故事」，帶著詩意的歌詞配上復古感性的R&B旋律，他們是選秀節目出身、出道六日就拿下音樂節目冠軍的限定男子團體 CLOSE YOUR EYES ，10日將登上臺北大巨蛋舞台，出席第40屆金唱片頒獎典禮。出道不到一年，便接連寫下亮眼紀錄的他們，這次再度來台站上大型頒獎典禮舞台，讓不少台灣粉絲格外期待。

限定男子團體 CLOSE YOUR EYES將來台出席金唱片頒獎典禮

選秀節目《PROJECT 7》誕生 七人限定男團迅速嶄露頭角

CLOSE YOUR EYES 是透過JTBC選秀節目《 PROJECT 7》組成的多國籍七人男子團體，由韓國成員全珉稶、張汝遵、金成旼、宋承浩、徐竟培，以及日本成員櫻田健真、中國成員馬靖翔組成，並由全珉稶擔任隊長、女團KISS OF LIFE創意總監李海印擔任總製作人。作為選秀出身的「限定團」，CLOSE YOUR EYES活動期間僅有三年，成員在節目中歷經層層舞台考驗，以整齊完成度與音樂實力獲得高度關注，也為正式出道累積紮實基礎。

CLOSE YOUR EYES 透過JTBC選秀節目《 PROJECT 7》誕生

團名藏深層寓意 粉絲名象徵「最珍貴的人」

團名「 CLOSE YOUR EYES 」蘊含深層意義，不僅在「睜開眼睛時」以表演說服觀眾，更希望在「閉上眼睛聆聽時」，也展現出具有感染力的音樂；同時也期許團體成為每一次閉眼與睜眼之間，人們心中所想像的偶像。這份強調聲音與情感的核心概念，也貫穿了團體出道以來的音樂方向。粉絲名則為「CLOSER」，意為CLOSE YOUR EYES最親近的人，也代表即使閉上眼睛也會想起的「珍貴的人」。

團名中強調聲音與情感的核心概念，也貫穿團體出道以來的音樂方向

出道6天即奪音放冠軍 寫下新世代紀錄

CLOSE YOUR EYES 於2025年4月推出首張迷你專輯《ETERNALT》正式出道，短短6天內便以歌曲〈All My Poetry〉拿下音放（音樂節目）冠軍，刷新近年男團紀錄，也成為「非Mnet系」選秀節目出身團體中，最快獲得音放冠軍的案例之一。

CLOSE YOUR EYES 出道6天就拿下音樂節目冠軍

Billboard 高度讚譽 評為「復古感性K-POP新潮流」

不僅在韓國本地成績亮眼，CLOSE YOUR EYES也獲得美國 Billboard 關注，出道專輯《ETERNALT》入選「2025最佳K-POP專輯25選」。Billboard 評價其以柔和的和聲、洗鍊的製作手法，將2000年代初期的R&B音色進行現代化詮釋，完成度極高，並點名主打歌展現出Y2K時期頂尖男團等級的歌唱實力。

CLOSE YOUR EYES出道專輯《ETERNALT》入選Billboard「2025最佳K-POP專輯25選」

登上跨年活動《2026 Countdown Show－Light Now》 以強烈舞台迎接新年

CLOSE YOUR EYES也於12月31日登上大型跨年活動《2026 Countdown Show－Light Now》，演出第三張迷你專輯《Blackout》的雙主打歌曲〈X〉與〈SOB〉。其中，〈X〉描繪持續向前邁進的堅定意志，〈SOB〉則大膽展現毫不退縮的自信態度，兩首作品皆深受全球粉絲喜愛。CLOSE YOUR EYES展現充滿力量的群舞與舞台張力，並穿上現代化的韓國傳統服飾，與觀眾一同迎接新年到來，證明其「表演王者」的實力。

CLOSE YOUR EYES 身穿現代化韓國傳統服飾，登上《2026 Countdown Show－Light Now》

成員首度參與戲劇OST 音樂版圖持續擴張

近期，CLOSE YOUR EYES更首度演唱MBC韓劇《法官李漢英》的OST（主題曲）〈I GOT IT〉，由全珉稶、宋承浩、徐竟培等三位成員獻聲，透過節奏鮮明的曲風，傳遞「無論面對任何難關，都不會停下腳步」的信念，為作品注入能量，歌曲將在明（3）日晚間透過各大音源平台正式發行。

CLOSE YOUR EYES三位成員首度演唱韓劇《法官李漢英》OST〈I GOT IT〉

曾來台舉行見面會 時隔半年再為金唱片登台演出

值得一提的是，CLOSE YOUR EYES過去曾來台登上TICC舉辦粉絲見面會，累積不少在地支持者；此外，他們在正式出道前就登上福岡巨蛋，參與第39屆金唱片演出，作為他們初登場的重要舞台。如今，CLOSE YOUR EYES再度為金唱片頒獎典禮回到台北，象徵團體成長經歷的重要一站，也讓台灣粉絲有機會在更大型的舞台上，見證這組限定男團持續攀升的人氣與實力。

CLOSE YOUR EYES曾來台舉行粉絲見面會（左圖），如今將再度登台參加金唱片頒獎典禮

