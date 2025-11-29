出錢出力！香港大火「政府＋企業共18億港幣」救助、千名志工協助

千名志工集結到庇護所，各界愛心湧入救災。（圖／RT）

香港大火後，各界愛心持續湧入，展現「一方有難、八方支援」的精神。從志工到民間企業，大家齊心協力捐贈物資及款項。短短兩天內就有超過1200名志工自發投入救援工作，包括高中生和外籍人士。香港政府表示已收到5億港幣捐款，加上政府投入的3億港幣，總共8億港幣（約台幣32.2億元）將用於發放給罹難者家屬及受災戶，同時各大企業也捐出超過10億港幣援助。

千名志工集結到庇護所，各界愛心湧入救災。（圖／RT）

大大小小的箱子堆積如山，志工們忙進忙出，將這些物資搬進臨時庇護所。這些都是來自各界的愛心。有香港高中生表示，大家同為香港人，當有人需要幫助時，年輕人可以出力幫忙社會，提供生活用品給有需要的人。另一位香港高中生強調，大家齊心協力，看到一方有難，四面八方都會來幫忙。

廣告 廣告

鞋子、毛毯、食物、礦泉水等各式各樣的物資源源不斷送進庇護所，志工們用不同方式幫助災民。一位香港義工表示，社會的方方面面有錢出錢、有力出力，讓人感受到「一方有難、八方支援」的精神。兩天內就招募了1200名志工全力投入救災工作。

除了志工外，許多企業和慈善機構也積極參與救援。賽馬會援助一億港幣（約4.03億台幣）提供給死者家屬、傷者和災民。李嘉誠、馬雲、騰訊等公益慈善基金會和不少企業也投入捐款，金額高達10億港幣（約40.3億台幣），甚至有企業提供旗下酒店旅館作為免費住宿。

香港民間、企業也投入救災，捐助高達10億港幣。（圖／TVBS）

民政及青年事務局局長麥美娟表示，食環署安排專人協助每名死者家庭處理殯葬事宜，殯葬等後續事宜費用全免。香港政府也表示，目前收到捐款5億港幣，再加上政府投入的3億，總共8億港幣用於救助，會發放20萬港幣的慰問金給罹難者家屬，還有5萬元給受災戶。另外，28間銀行也推出應急支援措施，給予遺失證件的受災居民彈性領取資金。

在貴州榕江的村超足球場，有大批民眾來到現場，不是踢足球而是捐款。一位榕江民眾表示，她想獻出自己微薄的50元人民幣愛心。這些小小的愛心，希望能帶給受災居民大大的溫暖，共同為香港加油。

香港政府收到5億港幣的募款，再加上投入3億港幣，總共會有8億港幣救助金，將發放給罹難者家屬、受災戶。（圖／TVB）

更多 TVBS 報導

捐款破3億流向花蓮縣府？ 基金會：撥給災民

CNN直擊災民庇護所！家園變灰燼 災民：走一步算一步

八方馳援香港！ 捐款破8億港幣 李嘉誠基金會捐8000萬最多

有人飯店過夜、有人商場打地鋪 宏福苑災民憂:未來該住哪

