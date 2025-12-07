出門不到一天！台中男未返家鬧失聯 同事尋獲陳屍車內

台中市南屯區一名53歲的黃姓男子，於12月7日被發現陳屍在其住家地下停車場的轎車內。據悉，黃男最近身體狀況不佳，當天家人發現他白天外出後未回家，且無法聯絡，於是請同事協助尋找。結果，同事在地下停車場內發現黃男的遺體，隨即報警處理。

台中市南屯區一名53歲的黃姓男子，於12月7日被發現陳屍在其住家地下停車場的轎車內。（資料示意圖／中天新聞）

根據《ETtoday》報導，消防人員接獲報案後迅速抵達現場，確認黃男已經明顯死亡，並未送醫。警方在初步勘驗後，已將案件報請檢方進行相驗，以釐清死因及事件經過。此事件引起社會關注，也提醒大家關心身邊的親友。

