出門倒垃圾遇黑狗狂追 10歲童驚嚇狂奔逃命

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣布袋鎮，一名男童28日下午正要去倒垃圾，結果被一隻黑狗追逐，嚇得男童趕緊閃避，還好當時有其他人看到，幫忙出聲嚇阻，黑狗才沒有繼續追，根據了解，當地居民說這隻黑狗常在這邊都會追人，相當困擾，相關單位也到場了解，追人的黑狗疑似有人餵養，將會調查及追究飼主責任。

男童出門倒垃圾走在路邊，結果這時候後方突然傳出狗叫聲，男童轉頭查看，下秒黑狗竟然朝他衝過來，嚇得男童趕緊丟下手中垃圾往前跑，但黑狗繼續追，後來才回過頭追垃圾車，真的好驚險，附近居民說：「那隻狗追出來，小孩就丟下垃圾，往前跑，我才過去看，(有幫忙喊嚇阻狗？)，對。」、「垃圾車來，那隻狗就從那邊跑出來，小孩就跑走，有位男生幫忙喊狗，狗才停，沒有繼續追。」

事情發生在嘉義縣布袋鎮永安里，28日這名10歲男童下午要去倒垃圾，但卻被黑狗追驚魂未定，還好閃得快，加上有其他民眾幫忙嚇阻，而附近居民說，這邊流浪狗不少，垃圾車出現時就會追逐，造成當地居民嚴重困擾，現在還會追咬孩童，實在人心惶惶，希望主管機關能協助處理，附近居民說：「把牠抓走也好，下午比較多，有時候4到5隻也有，走路經過或是騎機車出去，都會追。」

相關單位也派員勘查處理，追人的黑狗疑有人餵養，將調查及追究飼主責任，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說：「如果查有未完成飼主責任，將最低開罰83000元，因為該犬隻出入公眾場合，沒有7歲以上的人伴同，已經造成疏縱，最高將開罰15000元。」狗狗發現有人靠近就開始追逐，但真的很危險，若是飼主恐怕得好好照顧，不然會造成其他人恐慌及負擔。

