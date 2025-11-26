出門前喝半瓶葡萄酒！淡水男鬼切大迴轉 害騎士命危插管急救

韓男被上銬帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水昨天（25日）傳出一起嚴重車禍，過去有酒駕紀錄的韓姓男子，在家喝了半瓶葡萄酒後，駕車出門採買生活物資，購買完準備要返家，行經中山北路二段與中山北路二段381巷口時，突然從外側車道鬼切大迴轉，導致當時同向直行的陳姓男子煞車不及當場追撞，頭部重創失去生命跡象，經送醫搶救後，目前雖恢復呼吸心跳，但仍插管昏迷中，警方測得肇事的韓男酒測值0.35MG/L，全案依公共危險、過失傷害罪嫌偵辦。

據了解，67歲韓姓男子在110年間就有酒駕遭判刑的紀錄，而他將駕照考回後，又再度酒駕上路，昨天（25日）下午3時許，在竹圍地區的住處喝了半瓶葡萄酒後，突然想到新市鎮地區的大賣場採買生活物資，便開車出門。

採買完準備要返家，沿著中山北路二段往三段方向行駛，行駛至中山北路二段381巷口時，突然從外側車道鬼切大迴轉，導致當時綠燈直行的65歲陳姓男子煞車不及，撞上韓男的轎車後，整個人重摔在地，頭部重創當場失去生命跡象，送往淡水馬偕醫院搶救後，目前已恢復呼吸、心跳，但目前仍插管急救中。

而警方後續對韓男測得酒測值0.35MG/L，當場將他逮捕，並將依公共危險、過失傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，另外，違規迴轉部分，也將依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款「不依標誌、標線、號誌指示」，開罰新台幣6百元以上，1800元以下罰鍰。

韓男從外側車道鬼切大迴轉。（圖／翻攝畫面）

