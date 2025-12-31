出門升旗注意保暖！強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫持續下探

即時中心／綜合報導

注意保暖！今（1）日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，北部氣溫將逐漸下降，其他地區晚間起氣溫亦下降；迎風面雲多易雨，基隆北海岸及大台北山區將有雨勢，並有機會出現局部大雨。氣象署也提醒，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，冷空氣持續影響台灣，1月上旬的氣溫將偏低。

氣象署表示，由於強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫將逐漸下降。今日白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度；到了晚上，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約16至18度。

氣象署也說明，迎風面雲多易雨，今日基隆北海岸及大台北山區有雨，並有機會出現局部大雨，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地為多雲的天氣。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。

由於東北風較強，台南以北、台東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約2至4米，尤其馬祖海面有4米左右的浪高，海邊活動請注意安全。

今日各地白天氣象預報。（圖／氣象署提供）









