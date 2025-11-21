一出門就吐…高雄6歲女童「找嘸原因」魂斷母懷中！相驗結果曝

記者林昱孜、簡榮良／高雄報導

最難熬的是想像愛女怎麼死的！高雄市梓官區一名6歲女童19日上午被媽媽開車載去上幼稚園途中，突然身體不適狂吐，母親見狀急忙掉頭回家清理、休息；豈料，女童狀況急轉直下，媽媽嚇到趕緊叫救護車送往國軍左營總醫院，但當時已失去呼吸心跳，經院方搶命後，女童仍於中午時分宣告不治。檢方初步相驗，排除外力介入，將進一步釐清確切死因。

萬萬沒想到，這趟救護車成了母女倆最後相處時間。（圖／翻攝畫面）

據悉，女童事發前一天就曾因身體不適連吐好幾天就醫，偏偏「找嘸原因」，19日媽媽載去上幼稚園途中，開始不停嘔吐，沾染全身，媽媽掉頭回家清理、 休息，但情況沒好轉，緊急叫救護車，任誰也沒想到，這趟同車成了最後相處時間，女童送醫搶救宣告不治。由於身上無外傷，昨日下午由檢方初步相驗，排除外力介入，將進一步釐清確切死因。

