出門就噴錢？首爾登全球娛樂最貴城市 外食喝酒貴到在地人崩潰

國際城市生活雜誌《Time Out》近日公布最新調查結果，根據超過1萬8000名來自全球100多個城市的居民回饋，整理出當地人眼中「生活成本最高」與「最經濟實惠」的城市排行榜。調查聚焦日常外出消費，從一杯咖啡、外出用餐到夜生活娛樂，呈現城市居民真實的生活感受。其中韓國首爾的整體可負擔性得分最低，被當地居民評為全球生活成本最高的城市。

《Time Out》每年都會針對全球城市進行調查，作為「世界最佳城市」評選的一部分。除了夜生活、美食與文化等指標，生活成本的可負擔性同樣被視為衡量城市品質的重要因素。本次調查要求受訪者針對外出用餐、看電影、喝咖啡、欣賞藝術、戲劇或喜劇演出、現場音樂、酒吧消費與夜生活等項目，評估其價格是否「便宜或免費」或「負擔得起」。

報導指出，一般而言，城市的生活成本往往高於小城鎮與鄉村地區，特別是在租金與住房支出方面。然而《Time Out》發現，在部分城市居民甚至形容「只要走出家門，銀行帳戶就會迅速縮水」，顯示外出消費本身已成為不小的負擔。

根據調查結果，韓國首爾的整體可負擔性得分最低，被當地居民評為全球生活成本最高的城市。僅有30%的受訪者認為在首爾外出用餐價格合理，21%認為夜生活消費可負擔，只有27%的人覺得喝一杯酒不算昂貴。

挪威首都奧斯陸同樣名列高消費城市之列。數據顯示，奧斯陸在所有受訪城市中，餐飲消費的可負擔性最低，只有24%的當地居民認為外出用餐價格可以接受。

其他常被視為高消費城市的地區，如倫敦、雪梨與洛杉磯，也悉數上榜，並與亨利顧問公司（Henley & Partners）今年發布的年度高消費城市報告相互呼應。

其中倫敦被認為是夜生活最昂貴的城市，僅16%的受訪者認為夜間娛樂支出合理。不過，倫敦在藝術與文化方面則表現突出，83%的當地居民表示，觀賞藝術展覽和文化活動的費用相對低廉，甚至免費。

相較之下，哥倫比亞的麥德林與波哥大被評為全球最經濟實惠的城市。在麥德林，89%的受訪者認為外出用餐價格合理，83%認為飲料消費實惠，高達94%的居民表示喝咖啡非常便宜。

調查結果也顯示，中國的北京與上海同樣躋身低消費城市行列，分別有73%與72%的當地居民認為，觀賞戲劇或表演的花費不高。美國方面，僅有新奧爾良入選「經濟實惠城市」榜單，尤其在現場音樂與酒吧消費上獲得高度評價。

《Time Out》也特別說明，本次調查僅關注城市中「外出消費」的成本，並未納入住房、租金或食品雜貨等生活支出的可負擔性。

當地人眼中最昂貴的城市

首爾、伊斯坦堡、奧斯陸、斯德哥爾摩、京都、雅典、雪梨、奧克蘭、慕尼黑、布里斯班、洛杉磯、新加坡、倫敦、溫哥華、邁阿密。

當地人認為最經濟實惠的城市

麥德林、波哥大、北京、新奧爾良、那不勒斯、河內、清邁、上海、利馬、雅加達、約翰尼斯堡、曼谷、阿布達比、聖地牙哥、開普敦。



