出門帶傘！下週連2波東北季風南下 全台變天有雨

[Newtalk新聞] 今(19)日和明日南方水氣南下，後天開始有兩波東北季風接力報到，對此，氣象專家吳德榮指出，目前台灣上空雲層增多全台有雨，後天首波東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼，預計22日水氣減少，23日東北季風減弱，各地氣溫回升；第二波東北季風於24、25報到，北部、東半部再轉濕涼。

吳德榮指出，今明兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。今日各地區氣溫為：北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。

根據最新模式模擬顯示，後天起有2波東北季風南下。首波於後天報到，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼，22日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率，不過這波冷空氣對中南部受影響皆輕微、晴朗穩定；23日季風減弱，各地晴朗、氣溫回升；第二波東北季風於24、25日增強，比前波稍強且更潮濕，但目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部再轉濕涼。

