顏一軒報導

由於受到東北季風影響，中央氣象署今（17）日上午針對基隆市、新北市發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風；山區則需慎防落石。





氣象署指出，今日隆北海岸有局部大雨發生的機率，因此針對基隆市、台北市發布大雨特報。

快新聞／出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上

2縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一；其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

氣象署說明，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。

最後，氣象署提醒，強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。





