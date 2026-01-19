出門帶傘！4縣市大雨特報 越晚越冷

氣象署對4縣市發布大雨特報。（示意圖／pexels）





今（20）「大寒」迎強烈冷氣團，又濕又冷，中央氣象署對4縣市發布大雨特報，提醒民眾出門別忘了帶把傘，同時做好保暖工作。

中央氣象署大雨特報範圍

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述氣象資料指出，這次大寒剛好遇到強烈冷氣團，上一波冷氣團是乾冷，但這一波就是濕冷了，越晚越冷，早上出門別忘了多加件外套，降雨主要出現在北部、宜蘭及花蓮地區，且持續性高，北台灣2千公尺以上高山、中部3千公尺以上高山有下雪機會；中南部的平地仍是偏乾冷狀態。

