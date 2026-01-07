出門帶把傘！桃園以北及東半部有局部雨 北台灣整天冷冰冰

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台持續處於低溫警戒狀態。氣象署持續針對17縣市發布低溫特報，此外，今（8）日北部、東半部水氣偏多，民眾出門不僅要禦寒，更別忘了攜帶雨具。

17 縣市低溫特報 6縣市亮橙燈「非常寒冷」

根據氣象署最新的低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣為「橙色燈號」（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

基隆市、新竹市、台中市、彰化市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣則為「黃色燈號」（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

北台灣高溫僅15度 基隆宜蘭防局部雨

在降雨方面，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

北台灣今日感受仍然相當寒冷，白天高溫僅約14至15度，整天處於低溫環境。中南部地區雖可見到陽光，高溫約20至22度，但受輻射冷卻影響，西半部清晨普遍僅11至13度，日夜溫差極大。

冷氣團接力 週六晚間再迎一波

氣象署預估，週五（9日）至週六（10日）白天冷氣團雖會稍微減弱，但受輻射冷卻影響，僅白天高溫稍微回升。然而，很快的週六晚間另一波冷氣團將接力南下。

這波冷空氣預計影響至下週一（12日）清晨，屆時水氣略微增加，北海岸與大台北山區將再度轉為有局部短暫雨的天氣，北台灣低溫僅約11至14度。