娛樂中心／巫旻璇報導

藝人曹西平29日晚間被發現陳屍於新北市三重住處，享年66歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈。回顧過往，曹西平給人印象多半是個性直率、脾氣火爆，上節目時常隨身帶著口哨維持現場秩序。不過他曾在節目中坦言，這個看似強勢的小動作，其實背後藏著一段不為人知、令人鼻酸的心境。





嗶嗶嗶「出門必帶哨子」！曹西平生前爆「背後秘密」心酸真相…粉全看哭

藝人曹西平29日在三重住處猝逝享年66歲。（圖／翻攝曹西平臉書）









當年大小S主持節目《大小愛吃》時，曹西平曾受邀擔任來賓，也是在那段時期開始，逐漸養成上節目隨身攜帶口哨的習慣。該集節目中，他親自下廚料理泰式酸辣湯，並分享旅居泰國期間的生活點滴與心路歷程。節目進行時，小S還模仿他帶著口哨的模樣，也讓曹西平順勢說出自己為何總是帶著哨子的原因。

曹西平回憶，過去參與綜藝錄影時，經常遇到多位歌手同場，有時現場發言零散、氣氛難以掌控，他便用吹口哨的方式提醒、維持秩序。當天一度沒帶哨子的他，反而顯得有些不安，也坦言口哨對自己而言象徵一種安心感，少了它就覺得哪裡不對勁。





嗶嗶嗶「出門必帶哨子」！曹西平生前爆「背後秘密」心酸真相…粉全看哭

曹西平生前坦言，哨子對自己而言象徵一種安心感，少了它就覺得哪裡不對勁。（圖／翻攝曹西平臉書）









儘管曹西平給外界的印象是說話直接、個性火爆，但噩耗傳出後，不少演藝圈後輩發文追思，感念他過去的提點與鼓勵，流露出他其實溫暖細膩的一面，身上掛著的口哨不只是舞台上的小道具，更像是他的心理依靠，反應他內心柔軟反差的一面。相關片段在社群平台流傳後，也湧入大量粉絲留言悼念，不少人紛紛寫下「曹大哥一路好走」、「刀子嘴、豆腐心的曹大哥，一路好走」，字字句句流露出不捨與追思之情。









