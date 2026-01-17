即時中心／林耿郁報導

今（18）天台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。至於今（2026）年第一號颱風洛鞍，持續在菲律賓東方外海打轉，對我無直接影響。

溫度方面，氣象署預報，今天白天舒適溫暖，北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，早晚仍較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區17到19度，早出晚歸請多添加衣物。

離島天氣：澎湖多雲時晴，18至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。

東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，請注意。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入，影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／出門戴口罩！今各地舒適溫暖 中南部空品亮橘燈

