出門戴口罩！今各地舒適溫暖 中南部空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導
今（18）天台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。至於今（2026）年第一號颱風洛鞍，持續在菲律賓東方外海打轉，對我無直接影響。
溫度方面，氣象署預報，今天白天舒適溫暖，北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，早晚仍較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區17到19度，早出晚歸請多添加衣物。
離島天氣：澎湖多雲時晴，18至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。
東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，請注意。
目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入，影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
原文出處：快新聞／出門戴口罩！今各地舒適溫暖 中南部空品亮橘燈
更多民視新聞報導
預防冬季空污掌握這「5招」！ 醫揭：空污會造成過敏，還可能引起這些「症狀」
「肺癌」新發人數五年新高！ 一年大增2004人增幅破紀錄
乾眼症刺激性流淚讓人「淚到痛醒」？ 盤點乾眼症治療
其他人也在看
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
強烈大陸冷氣團再襲「這2天最凍」！濕冷低溫跌破10℃
好天氣倒數，天氣風險分析師薛皓天表示，週末中北部、東部高溫約21-23度，其他地區甚至上看27度。不過，到了下週二（20日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑，局部低溫可能不到10度，最冷時段落在下週三、週四（21、22日），一路濕冷到週末漸漸轉晴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
把握今日好天氣！明起變天全台濕冷一週 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(17)日一樣晴朗好天氣，但明天起將會逐漸變天。氣象署指出，明天開始東北季風將會增強，迎風面北部和東半部將有明顯降雨；20日新的強烈冷氣團南下，最低溫時刻落在下21晚間到22日，局部低溫可能跌破10度，且這波冷氣團影響長，預計26日才會完全回溫。 氣象署指出，今天白天為多雲到晴，可見陽光的天氣；明天各地逐漸變天轉濕冷，東北風逐漸增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有降雨，花東、恆春半島也有雨；19日東北風更強，迎風面地區降雨量持續增加，雨區擴大；20日起有一波冷氣團或強烈冷氣團南下影響，白天高溫約18度，入夜後溫度更低，迎風面地區降雨又更為明顯。雨勢預計到22、23日才會減緩。 預估這波冷氣團影響較低溫時間點，在21日晚上到22日，北部約12到13度，中部13度，局部地區溫度可能會更低，下探10度或低於10度，南部、東半部周四清晨低溫約15度。整體來看，下週為明顯轉冷過程，這波冷氣團將持續影響到23日，但週末回溫幅度較慢，得等到26日冷氣團才會逐漸減弱。查看原文更多Newtalk新聞報導關稅15%掀戰火！網紅醫怒轟掏空台灣 胡采蘋喊「超划算」暗酸：小學生都懂快新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 2
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
下週二強冷空氣強襲台灣！「低溫探8℃」挑戰寒流 濕冷至少凍4天
今、明（17日、18日）兩天臺灣東半部地區、基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。溫度方面，氣象署指出，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。專家表示，下週恐有寒流報到，下週二（20日）強冷空氣抵達，本島平地最低氣溫恐降至8度左右。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 1 天前 ・ 1
把握暖陽！強冷空氣這天報到「北東濕冷5天」 低溫恐探10度
受東北風影響，中央氣象署今（17）日發布強風特報，全台12縣市亮起「黃色燈號」，提醒沿海地區防範8級以上強陣風。天氣方面，今日起雲層減少，西半部陽光露臉，中南部高溫甚至可達28度以上，預計19日起冷空氣南下，迎風面呈現溼冷狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
下週冷氣團南侵！「2地區」轉濕冷陣雨 低溫下探12度
今（16）日水氣略增，部分地區偶有局部降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週冷氣團的訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率很高，下週二起北部、東半部下探12至14度，且將一路影響到下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
快訊／地牛翻身！宜蘭近海4.7極淺層地震 宜花震度達4級
在深夜寂靜時刻，地牛再度突襲。根據中央氣象署地震測報中心的最新資訊，今日凌晨 1 時 01 分，宜蘭縣近海發生芮氏規模 4.7 的有感地震。由於震源深度僅 7.2 公里，屬於破壞力較強的「極淺層地震」，導致鄰近震央的宜蘭與花蓮地區震感強烈，不少民眾在睡夢中被驚醒。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
強冷空氣1/20殺到！「這3天」急凍 有機會堆雪人
強烈冷空氣即將南下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周三至周五將是冷空氣最強的時間點，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下，高山地區有較高的降雪機會。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
下週二強冷空氣報到！ 急凍4天「低溫恐剩8度」
氣象署今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風偏強，今晨至明晚（18日）新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發表留言
冷氣團下週二南下！部分地區恐跌破10度 降雨範圍曝光
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導中央氣象署今（17）日稍早指出，明（18）日基隆北海岸、北部山區及大臺北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
把握回暖好天氣! 下週二冷氣團又報到 低溫恐探10度下
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導周末回暖好天氣，中南部高溫有25度，北部也上看22度，但好天氣持續不久，氣象署預告下周二開始一波冷空氣南下，可能來到強烈大陸冷氣團等級，部分地區低溫將下探10度以下。而且最快週日變天轉為有雨的天氣型態，預計下周可能會又濕又冷。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
霸王寒流會來嗎？ 鄭明典：西伯利亞高壓首次這麼誇張
鄭明典於社群媒體上貼出海平面氣壓圖指出，圖中顯示紅棕色的高壓區域幾乎覆蓋整個西伯利亞地區，氣壓中心數值極高，範圍廣大，為典型的「西伯利亞高壓」，強度之大甚至讓熟悉的「蒙古高壓」幾乎消失。他坦言，儘管先前曾在學術文獻中見過類似圖像，但實際觀測到這麼極端的狀...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨最低溫12.8度！下周二再轉冷 颱風洛鞍對台影響曝
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.8度。氣象署表示，今天（16日）天氣與昨天類似，不過水氣略增，中南部應留意日夜溫差，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周日（17日、18日）迎風面水氣增，下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 2
屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了
屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
下週一變天！強冷空氣南下全台急凍 「2地區」空品達橘色等級
中央氣象署今（16）日指出，雖然週末全台氣溫尚屬舒適，但下週一（19日）起北方的強冷空氣將南下，屆時全台氣溫將出現顯著下跌，最冷時段預計落在下週三、四，低溫恐下探8至10度。此外，受東北風挾帶污染物影響，西半部及金馬地區空氣品質預估達到「橘色等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團下週二報到再下探11℃ 最冷時間點曝光
下週天氣將出現明顯轉折。中央氣象署指出，隨著冷空氣南下，下週二（20日）起全台轉為濕冷，冷空氣強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，各地氣溫明顯下降，最低溫可能下探11度上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言