出門戴口罩！南部4縣市空汙達橘色提醒 空品好轉時間曝光

又到了秋冬空汙季，中南部位於下風處，污染物稍易累積，今(2)日高屏空品區為「橘色提醒」等級，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，南部4縣市空氣都很髒，霾害嚴重，預計明(3)天北風增強後才有機會把髒空氣吹散。





根據空氣品質監測網，近日受東北風影響，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，污染物易累積，因此今(2)日高屏空品區為「橘色提醒」等級，其中10個測站空氣品質指標AQI都破百，最高的在大寮，AQI高達123，另外外島的連江縣空品也亮橘燈，AQI飆至140比本島高。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「嘉義、台南、高雄、北屏東，空氣都很髒，霾害嚴重，請減少室外活動並配戴口罩，預計明天北風增強後才有機會把髒空氣吹散」。

