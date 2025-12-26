出門搭捷運會怕！隨機殺人案滿1周 身心受創者暴增2成

精神科醫師觀察，受隨機殺人案影響而導致身心更為障礙者，粗估增加了至少2成。（示意圖／本報系資料照）

台北隨機殺人案事發至今已1周，精神科醫師觀察，來看診的人，幾乎都會提到因此次事件產生會不安全感，焦慮以及壓力感，有人當天在現場跟著逃跑，事後發現地上流了一大片血，如今連出門搭捷運都害怕。受影響而導致身心更為障礙者，粗估增加了至少2成。

隨機殺人案後，衛福部即宣布擴大心理健康支持方案，不限年齡，每人可得到3次心理諮商服務，從寬認定適用。台北市也設置「安心關懷小站」，全面提供民眾面對面、即時且免費的心理諮談服務。

精神科醫師楊聰財觀察，這1周期間，來到門診的人，幾乎都會提到隨機殺人事件，這導致他們出現不安全感，焦慮以及壓力感，害怕在公共場所（如：捷運站）會有不能預期的事件，甚至有人做被追殺的惡夢。因攻擊事件而導致身心更為障礙的人，增加了至少2成。

其中，有民眾在中山站現場跟著大家驚恐逃跑，事後看到地上流了一大片血，腦袋一直浮現事件前後的畫面，產生典型的急性壓力障礙，連出門搭捷運或是到公共空間，都會有害怕的感覺；另外，一名通勤族在捷運新聞中看到案發畫面後，原本沒去過事發車站，但回想畫面總是感到胸口緊繃，導致失眠與晨起焦慮。

有人原本不太看新聞，事發後多次看到轉播，開始反覆問自己「台北安全嗎？」，短時間內不敢再去捷運站周邊用餐或逛街，覺得自己好像「被恐懼抓住」。楊聰財說，這些反應都與創傷後反應類似，即使沒有直接目擊，也可能因新聞、社交媒體重複暴露而引起強烈情緒反應。

經歷創傷後0～1個月，情緒震盪、焦慮、睡眠障礙都是常見的症狀；1～3個月間，若情緒仍無法改善，或影響工作、社交，就應主動尋求專業協助，這段期間最容易出現延遲型創傷反應。事發後3～6個月或更久，如出現反覆回憶、閃回、持續害怕公共場所等症狀，有持續性心理創傷反應，建議接受心理治療或評估。

跨年將至，若要排解心中的恐懼，楊聰財建議限制暴力資訊曝露，選擇「適量更新」、「固定時間查看」，避免反覆刷新新聞。而規律作息、正常社交可以強化安全感，是心理安定的重要基礎，也可找到舒緩壓力的方法，如腹式呼吸、冥想或正念練習。不妨與信任的人分享情緒，也可適度運動，釋放壓力荷爾蒙、改善心情。

