即時中心／林耿郁報導

今（17）天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨西半部地區亦有零星短暫雨，新竹以南白天之後轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。

氣象署預報，今天離島天氣為：澎湖多雲時晴，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，13至17度。

東北風增強，今天台中至嘉義沿海，以及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

此外，西半部地區及馬祖清晨有局部霧或低雲影響能見度；東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意。

目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展有限，對我無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、中南部地區及馬祖，清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／出門注意！北部有局部降雨 南部空品恐亮橘燈

更多民視新聞報導

北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？

回暖攏係假！專家要2地區珍惜好天氣：先暖再冷死你

冷氣團下週二報到再下探11℃ 最冷時間點曝光

