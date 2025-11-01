出門注意！東北風挾境外汙染源來襲 北部、馬祖空品恐亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（2）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署指出，今天北部及東北部整天偏涼，氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意氣溫差異較大。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，23至24度；金門晴時多雲，21至25度；馬祖陰時多雲，20至21度。

東北風較強，台南至桃園、台東、恆春半島沿海空曠地區，以及各離島易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，沿海活動請注意安全。

原位於在關島西南方海面的第28號熱帶性低氣壓，昨（1）晚8時發展為今年第25號颱風「海鷗」，中心位於鵝鑾鼻東南方2,130公里處，向西北西轉西進行，由於預測未來路徑較為偏南，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今受東北季風影響，可能挾帶境外污染物影響本島及離島，視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

