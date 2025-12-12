出門記得帶傘！東北季風影響雨彈來襲 3縣市大雨特報「一路下到明天」

東北季風影響，3縣市大雨特報。（鏡報林煒凱）

氣象署表示，東北季風影響，今（12）日至明（13）日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

氣象署表示，今、明（12日、13日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，明晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降。

氣象署說，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，明日新竹地區及及苗栗至嘉義山區亦有局部短暫雨；明日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

廣告 廣告

氣象署今天也針對3縣市發布大雨特報，範圍包括，基隆市、新北市、宜蘭縣，影響時間為12日上午至13日上午。提醒民眾，強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

3縣市大雨特報。（取自氣象署官網）

更多鏡週刊報導

入冬最強冷空氣將報到！北台灣率先轉涼有雨 下週一、二恐探10度以下

日媒爆山本由伸參戰經典賽！ 道奇日籍三本柱獨缺佐佐木朗希原因曝光

防春節傳播風險！新冠疫苗擴大全民接種 限時2個月「明年元旦上路」