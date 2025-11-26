出門領普發金 迷路老翁騎到彰化市 警即刻救援返家

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鹿港鎮81歲陳姓老翁24日上午騎單車出門領普發金，疑因方向感不佳加上失智症影響，一路騎到彰化市迷路，傍晚體力透支倒在路旁，還不斷問：「我到底在哪裡？」場面讓人看了心疼，經警方及時協助返家。

鹿港81歲老翁24日騎單車出門領普發金，迷路至彰化市，傍晚體力透支倒在路旁，經警方緊急協助後平安返家。（警方提供）

彰化警分局莿桐派出所所長林宗延指出，鹿港陳姓老翁24日上午9點從住家騎單車出門，原本只是到附近郵局領取1萬元普發金。然而，老翁因方向感不佳，加上失智症影響，不知不覺偏離原路線，一路騎到數公里外的彰化市。騎行過程中，老翁小心避開來往車流，但隨著時間拉長，體力逐漸透支，雙腿發軟，汗水濕透衣襟，神情迷茫又焦急，甚至一度不知道自己身處何處。

廣告 廣告

鹿港81歲老翁24日騎單車出門領普發金，迷路至彰化市，傍晚體力透支倒在路旁，經警方緊急協助後平安返家。（警方提供）

傍晚近6點，彰化警分局莿桐派出所接獲民眾報案，稱環河街上有一名老翁倒坐在路旁，身體不適，需要協助。員警黃翎郡與蕭廷勳立即趕赴現場，看到老翁整個人癱坐在地，額頭和背部濕透，呼吸急促，還不斷自言自語：「我到底在哪裡？」場景令人心疼。

警方隨即將老翁扶到安全地點休息，提供水分補充，耐心安撫情緒，並檢查身體狀況，幸好無大礙。確認安全後，員警先將老翁載回派出所，讓他坐下稍作休息，再通知家屬前來接回。家屬接獲通知後匆忙趕到現場，看到老人平安無恙，心中的焦慮才得以放下，頻頻向警方道謝，感激他們的迅速與細心協助。

鹿港81歲老翁24日騎單車出門領普發金，迷路至彰化市，傍晚體力透支倒在路旁，經警方緊急協助後平安返家。（警方提供）

警方表示，這起事件提醒家中若有長者或失智親友，切勿讓其單獨外出。外出時應配戴聯絡資訊或使用防走失裝置，方便在第一時間掌握行蹤，保障安全。警分局也呼籲民眾，多關心身邊的長者，及早預防迷路與意外發生，避免憾事。

此外，警方提醒家屬與社區，若長者確診或疑似失智症，最好建立「出門前告知及陪伴制度」，並配合社區警政或民間防走失資源，例如防走失手環或定位器，能有效減少長者迷路風險，保障他們的日常安全。