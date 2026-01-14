今天（14 日）下午，《三國：謀定天下》在台北西門紅樓劇場舉辦「同盟誓師暨上市記者會」，一走進現場就能感受到滿滿開戰氣氛。由易亨數位與 BILIBILI HK LIMITED 聯合發行的這款新世代多職業三國戰爭遊戲，也在活動中正式宣布，將於 2026 年 1 月 22 日於台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞同步上市

頑童 MJ116 站台

這場記者會的另一個重點，就是代言人頑童 MJ116 的現身。官方也分享，會選擇頑童 MJ116 擔任代言人，正是因為他們從木柵一路走到主流舞台，靠的不是運氣，而是長達 17 年對音樂的堅持與熱愛。這段「小團隊走到大舞台」的歷程，正好呼應《三國：謀定天下》研發團隊，從少人規模起步、長期投入打造新世代 SLG 的理念

主題曲 MV 公開

由頑童 MJ116 為遊戲量身打造的官方主題曲 MV《More（謀）》，歌曲把嘻哈節奏結合古風元素，頑童 MJ116 在現場分享，創作這首歌時，特別想呈現團隊分工、彼此支援的感覺，這點也正好對應遊戲裡「多職業合作」的核心玩法。而同步曝光的品牌宣傳片，則把「面對挑戰、持續創新」的精神拉得更明確

研發理念首度公開

研發團隊也首次完整分享遊戲的開發初心。團隊成員多半是資深 SLG 玩家，對傳統策略遊戲「重肝、重課」的痛點非常有感，因此從一開始就選擇走長線經營，而不是短期收割。團隊從最初約 10 人規模，一路成長到現在的百人團隊，期間持續與玩家共創，希望打造一款真正「對新世代玩家友善」、玩起來沒有負擔的三國策略遊戲

出門｜《三國：謀定天下》記者會頑童登場 上市日期正式公開

六大職業正式亮相

《三國：謀定天下》最大特色之一，是把 MMO 的職業概念帶進 SLG，設計出鎮軍、青囊、司倉、神行、天工、奇佐六大職業。另外，全武將皆搭載免費動態立繪，在視覺上也把三國角色的臨場感做得更完整

出門｜《三國：謀定天下》記者會頑童登場 上市日期正式公開

▲台灣電競協會理事長施文彬（左 2）也出席受訪

系統全面減負

針對 SLG 常見的繁瑣操作，《三國：謀定天下》也導入多項便利系統，包括自動鋪路、預約攻城、軍團委託、自動練將等設計，減少重複操作帶來的疲勞感

出門｜《三國：謀定天下》記者會頑童登場 上市日期正式公開

目前《三國：謀定天下》預約活動已正式開跑，開服首日率先攻下洛陽的前三同盟，全員可獲得限量「純金榮耀金鈔」，首季結算取得「問鼎」資格的盟主，更能獲頒專屬訂製玉璽

出門｜《三國：謀定天下》記者會頑童登場 上市日期正式公開

小結

整場活動下來，現場不僅能感受到團隊對於不逼肝、不逼課的堅持，也看得出多職業玩法希望讓策略回到合作與思考本身。隨著 1 月 22 日正式上市倒數啟動，有興趣的獺友們可以準備好加入同盟了！

