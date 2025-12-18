今天三星在台灣正式發表首款三摺疊旗艦 Galaxy Z TriFold，並成為全球唯六的首發市場之一！這次三星將三摺機推向商用市場，代表行動裝置形態將再次迎來重大的改變，獺友們就跟著來現場的愷希，一起揭曉 Galaxy Z TriFold 在台灣的價格吧！

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

三段折疊

這次 Galaxy Z TriFold 最大的亮點在於「三段式摺疊」帶來的全新使用方式，讓一台手機同時扮演「手機 × 平板 × 行動工作站」三種角色，在商務與創作場景間自由切換，而手機折疊起來的尺寸為 6.5 吋，就像一支尺寸一般的旗艦手機，方便攜帶和單手操作，在日常體驗上更加輕巧

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

展開後則為 10 吋，等於三支 6.5 吋螢幕並排，視覺上接近平板的視覺體驗！可以同時打開簡報、與通訊軟體，搭配 Galaxy AI 的寫作與摘要工具，就算是在移動的路途中，也能輕鬆完成繁複作業！

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

史上最薄，更堅固耐摺

三星在三摺結構上進行大量優化，展開後的薄度來到 3.9mm、摺疊 12.9mm，是三星目前「最薄」的 Galaxy 裝置，讓三摺手機使用時手感更輕盈，也更容易放進包包或口袋，而三星也強調品質的保證，一台預估可折疊 20 萬次，有五年的壽命！

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

多重視窗和 AI 協作

透過更大螢幕面積，Z TriFold 的「多重視窗」功能，可以同時開三欄文件處理，如果是想剪片也可以一邊剪影片、一邊看素材，而 Galaxy AI 則幫忙總結網頁或 PDF，還能透過 Gemini Live 分享畫面，來快速的討論決策！感覺這點很適合創作者呢！

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

Samsung DeX

而 Galaxy Z TriFold 也是第一款能獨立運行 Samsung DeX 的手機，不用額外的平板或電腦，只要展開手機就能進入完整桌面模式，最多四個工作區，並每區五個應用程式同時運行，再加上外接藍牙鍵盤和滑鼠，讓使用體驗上更完整，最重要的是！可以接第二螢幕進行雙螢幕工作，這點功能就和筆電一樣方便～

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

性能部分搭載 Snapdragon 8 Elite for Galaxy，提供高續航力與 AI 運算加速，窗口同時開啟仍能保持流暢，適合剪輯影片、資料處理，偵測延遲與多工速度，也比前代 Fold 系列明顯提升不少

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

2 億畫素主鏡頭

Z TriFold 使用和旗艦機型同級的 2 億畫素高解析主鏡頭，在拍攝展覽、藝術品跟建築紋理時可放大檢視，旅行拍景時也能捕捉更多光影細節，讓後製空間更大；1,200 萬畫素超廣角則支援自動對焦與微距

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

台灣上市售價

而大家最關心的價格與上市時間如下，台灣將會在 12/19 正式上市！16GB+512GB 售價為 NT$89,900，而前代 Galaxy Z Flip7，12GB+512GB 為 NT$39,900，Galaxy Z Fold7，12GB+512GB 則為 NT$66,900！也給大家參考

出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代

小結

隨著 Galaxy Z TriFold 的正式推出，三星將折疊手機從「兩段」推進到「三段」，等同重新定義了行動裝置，它不只是更大的一塊螢幕，而是一種全新的使用邏輯，加上更耐用的機構、更高效能與 Galaxy AI 的深度整合，既適合商務族群，也適合需要強大創作工具的工作者！(*‘ v`*)

