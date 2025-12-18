出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代
今天三星在台灣正式發表首款三摺疊旗艦 Galaxy Z TriFold，並成為全球唯六的首發市場之一！這次三星將三摺機推向商用市場，代表行動裝置形態將再次迎來重大的改變，獺友們就跟著來現場的愷希，一起揭曉 Galaxy Z TriFold 在台灣的價格吧！
三段折疊
這次 Galaxy Z TriFold 最大的亮點在於「三段式摺疊」帶來的全新使用方式，讓一台手機同時扮演「手機 × 平板 × 行動工作站」三種角色，在商務與創作場景間自由切換，而手機折疊起來的尺寸為 6.5 吋，就像一支尺寸一般的旗艦手機，方便攜帶和單手操作，在日常體驗上更加輕巧
展開後則為 10 吋，等於三支 6.5 吋螢幕並排，視覺上接近平板的視覺體驗！可以同時打開簡報、與通訊軟體，搭配 Galaxy AI 的寫作與摘要工具，就算是在移動的路途中，也能輕鬆完成繁複作業！
史上最薄，更堅固耐摺
三星在三摺結構上進行大量優化，展開後的薄度來到 3.9mm、摺疊 12.9mm，是三星目前「最薄」的 Galaxy 裝置，讓三摺手機使用時手感更輕盈，也更容易放進包包或口袋，而三星也強調品質的保證，一台預估可折疊 20 萬次，有五年的壽命！
多重視窗和 AI 協作
透過更大螢幕面積，Z TriFold 的「多重視窗」功能，可以同時開三欄文件處理，如果是想剪片也可以一邊剪影片、一邊看素材，而 Galaxy AI 則幫忙總結網頁或 PDF，還能透過 Gemini Live 分享畫面，來快速的討論決策！感覺這點很適合創作者呢！
Samsung DeX
而 Galaxy Z TriFold 也是第一款能獨立運行 Samsung DeX 的手機，不用額外的平板或電腦，只要展開手機就能進入完整桌面模式，最多四個工作區，並每區五個應用程式同時運行，再加上外接藍牙鍵盤和滑鼠，讓使用體驗上更完整，最重要的是！可以接第二螢幕進行雙螢幕工作，這點功能就和筆電一樣方便～
Snapdragon 8 Elite for Galaxy
性能部分搭載 Snapdragon 8 Elite for Galaxy，提供高續航力與 AI 運算加速，窗口同時開啟仍能保持流暢，適合剪輯影片、資料處理，偵測延遲與多工速度，也比前代 Fold 系列明顯提升不少
2 億畫素主鏡頭
Z TriFold 使用和旗艦機型同級的 2 億畫素高解析主鏡頭，在拍攝展覽、藝術品跟建築紋理時可放大檢視，旅行拍景時也能捕捉更多光影細節，讓後製空間更大；1,200 萬畫素超廣角則支援自動對焦與微距
台灣上市售價
而大家最關心的價格與上市時間如下，台灣將會在 12/19 正式上市！16GB+512GB 售價為 NT$89,900，而前代 Galaxy Z Flip7，12GB+512GB 為 NT$39,900，Galaxy Z Fold7，12GB+512GB 則為 NT$66,900！也給大家參考
小結
隨著 Galaxy Z TriFold 的正式推出，三星將折疊手機從「兩段」推進到「三段」，等同重新定義了行動裝置，它不只是更大的一塊螢幕，而是一種全新的使用邏輯，加上更耐用的機構、更高效能與 Galaxy AI 的深度整合，既適合商務族群，也適合需要強大創作工具的工作者！(*‘ v`*)
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
台灣未來也有！Galaxy Z TriFold 登場啦！
三星 Galaxy S26 Ultra 充電速度可能升級？爆料新發現 !
三星 Galaxy S26 系列情報曝光！時隔四年 Exynos 回歸？！三大傳聞帶你一次看
Samsung 三摺摺疊機現身！真的要來了？
開箱｜三星 Galaxy Z Flip7 一日挑戰：自拍功能、攜帶收納、使用心得，和 Z Flip6 差在哪裡！
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 48
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 8
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 20 小時前 ・ 54
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 65
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 32
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 123
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 7 小時前 ・ 93
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 10
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 554
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 168
午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年
東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3