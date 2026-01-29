出門｜上百款新作搶先玩！2026 台北國際電玩展重點一次看

小編剛從 2026 台北國際電玩展回來。這屆規模真的很猛，一口氣集結 399 家廠商、超過 500 款遊戲，來自 26 個國家地區。展區開滿南港展覽館 1 館的 1 樓和 4 樓，從主機、PC、手機遊戲到桌遊、電競設備通通都有，現場幾乎每一區都在排隊，氣氛超熱鬧。開展首日就來帶大家快速看一下有哪些重點攤位吧！

▲這邊附上展場地圖，大家可以保存使用

新作試玩多到玩不完

這次最爽的就是有超過一百款還沒上市的新作可以搶先試玩，而且很多都是第一次對外開放。幾個熱門攤位的排隊時間都不短，小編感覺像在參加什麼大型活動，不過能提早摸到新作，對玩家來說本身就是很值得的一件事

任天堂攤位人氣爆棚

任天堂今年的攤位超大，人潮幾乎沒散過。《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》等作品都能現場體驗，還有角色見面會和拍照區。整體氛圍很像小型主題樂園，經過時很難不被吸進去

大作與經典系列

展場裡到處都是熟面孔，從續作到移植作品，看得讓人眼花撩亂。動作與角色扮演類像是光榮特庫摩的《仁王3》、萬代南夢宮娛樂的《艾爾登法環 褪色者版》、《CODE VEIN 噬血代碼 II》、CAPCOM 的《惡靈古堡 9：安魂曲》、《魔物獵人 物語 3：命運雙龍》、《人機迷網》等，都吸引大批玩家排隊試玩。日系經典系列也沒缺席，《勇者鬥惡龍》相關新作、《空之軌跡 the 1st》都有展出

手遊區勢不可擋

手機遊戲攤位同樣人氣滿滿，舞台活動、Coser、互動任務幾乎沒停過。《少女前線 2：追放》、《鳴潮》、《棕色塵埃2》、《碧藍航線》、《Fate/Grand Order》、《絕區零》等熱門作品通通到場，不少攤位還有限定周邊或闖關送禮活動。小編看到很多人逛到最後手上全是滿滿的戰利品啊！

電競周邊與硬體

除了遊戲，本次展場的電競設備區也很有看頭。包括三井3C、Nintendo Switch 2 銷售區、PlayStation by Acer gaming、LOGITECH G 等，從電競周邊、鍵盤、滑鼠、耳機、方向盤、到儲存裝置幾乎都能現場試用，不少品牌還推出展場限定優惠價。很多玩家直接現場升級裝備，逛起來很有年末採購的感覺

小總

今年的台北國際電玩展就是新作很多、大作很多、人也很多。不管平常是玩主機、PC 還是手遊，都一定能找到會讓你乖乖排隊的攤位，獺友們趕緊把握接下來幾天的時間，到南港展覽館好好逛一波吧！

2026 台北國際電玩展 Taipei Game Show

展覽時間：B2B 商務區 1/29-30 每日 10:00-17:00

B2C 玩家區 1/29-2/1 每日 09:00-17:00

展覽地點：台北南港展覽館 1 館(台北市南港區經貿二路 1 號)

