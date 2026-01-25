【出門】信義區週末早午餐新選擇 寒舍艾美 Tipsy Sparrow 讓你把加州搬上桌

電獺少女

身為一個在時常在信義區走跳的人，這次是以電獺少女媒體總監的名義，感謝寒舍艾美邀請我們來吃 Tipsy Sparrow ，這間餐酒館新推出的早午餐，個人覺得吃起來氣氛不錯，而且價格也算合理～廢話不多說，直接來看看今天吃了些什麼

首先簡單介紹一下地點，雖說 Tipsy Sparrow 是在寒舍艾美，但其實他就在信義區的 A13 鼎泰豐的對面，如果從A13 走過來會比較近唷～但如果你想感受從飯店 lobby 進來 儀式感拉滿也不是不行啦～

一進來是一個舒服的長廊沙發區，很適合網美拍美照打卡，有種普普風的感覺～

再走過來 有個調酒區 光看是不是就覺得想來一杯了？

整體空間很適合信義區走跳的妹子們，或是跟朋友下班小酌～不過今天的重點其實是  Tispy Sparrow 推出了 「西岸日光」假日早午餐 六道新菜色，也就是說週末狂歡玩後，隔天還是可以再來好好吃頓早午餐

來來介紹一下新菜，這次的新菜是米其林星級主廚，，希望營造出彷彿置身加州陽光下的悠閒節奏，六道料理風格都很有特色

第一道是墨西哥辣雞肉沙拉，碳烤玉米、 納豆 、蕃茄、藜麥，我覺得厲害的地方是，雞胸肉完全不柴，雖說是沙拉，但吃起來完全有飽足感不會空虛

第二道是帕瑪火腿蛋可頌，我個人覺得吃起來，蛋的濕度控制的很不錯，搭配剛烤好酥脆的可頌夾上火腿，旁邊還有點沙拉，讓整體不會太膩口，這個份量我覺得很適合不太餓的時候，算是女生的會喜歡，吃完也不會 foodcoma 的早午餐選項～

看看這個 煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡 ，真的美到像藝術品一樣，當水波蛋切開瞬間會讓人瞬間覺得很幸福！上面是荷蘭醬加上水波蛋，再配上煙燻鮭魚，底下還有炸蝦，好啦 減肥這件事只能暫時放在一邊了啦～

 

如果想要一點 放縱感，我覺得炸雞鬆餅也很適合點，份量不會太大，韓式炸雞搭配格子鬆餅，醬汁吃起來有點美國南方酸甜 mix韓式辣醬的感覺，重點是這個鬆餅，碰到了濕濕的醬汁，還能保持原本的脆度，這點真的不簡單

接下來就是兩樣比較份量比較大的菜色，先來看看牛排薯仔蛋，牛排是橫隔膜，可以再加價換菲力，但我覺得橫隔膜就很好吃了，牛排的熟度控制得剛剛好，軟嫩的口感，真的會一口接一口～身為一個有在運動的女子，要不是前面已經塞飽，這一道就會是我的主力蛋白質選擇，薯塊吸附了牛排醬汁也很加分，搭配旁邊的羽衣甘藍，可以稍微解膩，吃到這裡我其實已經快飽了，但還沒結束

印度坦都里烤羊、薑黃飯，老實說這是會出現在早午餐的菜單裡嗎？太大份了啦 看看這個份量！

最後一道早午餐是印度坦都里烤羊搭配薑黃飯，羊排處理得非常好，搭配優格醬、紅洋蔥和薄荷醬很有層次

香飯也很好吃，不過我個人還是更愛配 naan，畢竟印度料理的靈魂就是烤餅，只是這個烤餅偏厚，我大概吃一片就投降了

接下來是 lunch set menu 的部分  一份 NT 880 元加一成，有附餐的麵包，開胃前菜跟甜點，這次的主菜我們一份選墨魚汁螢烏賊燉飯，味道算中規中矩，若唯一的缺點的話就是吃完嘴巴會黑，約會可能要避免一下？笑～

另一道是需要加價八百元點的，伊比利豬老饕，豬肉是用蘋果威士忌醃製過，吃起來豬肉有keep住軟嫩的口感， 非常好吃～不過西班牙爆發非洲豬瘟，伊比利豬之後可能吃不到了～不知道會不會有影響

最後來介紹一下我很喜歡的甜點，法式吐司上面，放了香草冰淇淋跟核桃椰棗～真的好香～甜點是另一個胃，這句話完全成立 對吧！？

這次吃完 tipsy sparrow ，我個人覺得在信義區要早午餐來說，定價也還算實惠，環境也很不錯，非常適合三五好友聚會聊天，整體餐點的體驗感也非常得好，唯一的缺點就是可能需要大家先預先訂位吧～畢竟信義區假日人潮，大家都懂，寫完這篇文章我又餓了！下次也想再去試試晚餐的 menu ~ 有機會再跟大家分享唷～ 獺友們有喜歡什麼早午餐嗎？也歡迎留言討論！：）

