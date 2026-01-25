【出門】信義區週末早午餐新選擇 寒舍艾美 Tipsy Sparrow 讓你把加州搬上桌
身為一個在時常在信義區走跳的人，這次是以電獺少女媒體總監的名義，感謝寒舍艾美邀請我們來吃 Tipsy Sparrow ，這間餐酒館新推出的早午餐，個人覺得吃起來氣氛不錯，而且價格也算合理～廢話不多說，直接來看看今天吃了些什麼
首先簡單介紹一下地點，雖說 Tipsy Sparrow 是在寒舍艾美，但其實他就在信義區的 A13 鼎泰豐的對面，如果從A13 走過來會比較近唷～但如果你想感受從飯店 lobby 進來 儀式感拉滿也不是不行啦～
一進來是一個舒服的長廊沙發區，很適合網美拍美照打卡，有種普普風的感覺～
再走過來 有個調酒區 光看是不是就覺得想來一杯了？
整體空間很適合信義區走跳的妹子們，或是跟朋友下班小酌～不過今天的重點其實是 Tispy Sparrow 推出了 「西岸日光」假日早午餐 六道新菜色，也就是說週末狂歡玩後，隔天還是可以再來好好吃頓早午餐
來來介紹一下新菜，這次的新菜是米其林星級主廚，，希望營造出彷彿置身加州陽光下的悠閒節奏，六道料理風格都很有特色
第一道是墨西哥辣雞肉沙拉，碳烤玉米、 納豆 、蕃茄、藜麥，我覺得厲害的地方是，雞胸肉完全不柴，雖說是沙拉，但吃起來完全有飽足感不會空虛
第二道是帕瑪火腿蛋可頌，我個人覺得吃起來，蛋的濕度控制的很不錯，搭配剛烤好酥脆的可頌夾上火腿，旁邊還有點沙拉，讓整體不會太膩口，這個份量我覺得很適合不太餓的時候，算是女生的會喜歡，吃完也不會 foodcoma 的早午餐選項～
看看這個 煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡 ，真的美到像藝術品一樣，當水波蛋切開瞬間會讓人瞬間覺得很幸福！上面是荷蘭醬加上水波蛋，再配上煙燻鮭魚，底下還有炸蝦，好啦 減肥這件事只能暫時放在一邊了啦～
如果想要一點 放縱感，我覺得炸雞鬆餅也很適合點，份量不會太大，韓式炸雞搭配格子鬆餅，醬汁吃起來有點美國南方酸甜 mix韓式辣醬的感覺，重點是這個鬆餅，碰到了濕濕的醬汁，還能保持原本的脆度，這點真的不簡單
接下來就是兩樣比較份量比較大的菜色，先來看看牛排薯仔蛋，牛排是橫隔膜，可以再加價換菲力，但我覺得橫隔膜就很好吃了，牛排的熟度控制得剛剛好，軟嫩的口感，真的會一口接一口～身為一個有在運動的女子，要不是前面已經塞飽，這一道就會是我的主力蛋白質選擇，薯塊吸附了牛排醬汁也很加分，搭配旁邊的羽衣甘藍，可以稍微解膩，吃到這裡我其實已經快飽了，但還沒結束
印度坦都里烤羊、薑黃飯，老實說這是會出現在早午餐的菜單裡嗎？太大份了啦 看看這個份量！
最後一道早午餐是印度坦都里烤羊搭配薑黃飯，羊排處理得非常好，搭配優格醬、紅洋蔥和薄荷醬很有層次
香飯也很好吃，不過我個人還是更愛配 naan，畢竟印度料理的靈魂就是烤餅，只是這個烤餅偏厚，我大概吃一片就投降了
接下來是 lunch set menu 的部分 一份 NT 880 元加一成，有附餐的麵包，開胃前菜跟甜點，這次的主菜我們一份選墨魚汁螢烏賊燉飯，味道算中規中矩，若唯一的缺點的話就是吃完嘴巴會黑，約會可能要避免一下？笑～
另一道是需要加價八百元點的，伊比利豬老饕，豬肉是用蘋果威士忌醃製過，吃起來豬肉有keep住軟嫩的口感， 非常好吃～不過西班牙爆發非洲豬瘟，伊比利豬之後可能吃不到了～不知道會不會有影響
最後來介紹一下我很喜歡的甜點，法式吐司上面，放了香草冰淇淋跟核桃椰棗～真的好香～甜點是另一個胃，這句話完全成立 對吧！？
這次吃完 tipsy sparrow ，我個人覺得在信義區要早午餐來說，定價也還算實惠，環境也很不錯，非常適合三五好友聚會聊天，整體餐點的體驗感也非常得好，唯一的缺點就是可能需要大家先預先訂位吧～畢竟信義區假日人潮，大家都懂，寫完這篇文章我又餓了！下次也想再去試試晚餐的 menu ~ 有機會再跟大家分享唷～ 獺友們有喜歡什麼早午餐嗎？也歡迎留言討論！：）
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
ChatGPT 新翻譯功能上線！超過 50 種語言選擇
美光退出消費市場！Crucial 記憶體 SSD 停售倒數
出門｜寶島眼鏡跨入 AI 穿戴新時代，Rokid 智慧眼鏡全台首賣亮相
出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代
出門｜WirForce 2025 開幕式搶先看：各大電競品牌進駐，BYOC 區可以購票進場看玩家自組主機
其他人也在看
板橋知名早午餐2月底熄燈！老闆親曝歇業原因 饕客哭：吃不到了
知名早午餐店「當樂咖啡」位在新北美食一級戰區板橋車站附近，平時受到許多消費者喜愛，每到假日總是一位難求。但近來店家透露，即將在2月底結束營業，並透露歇業原因，強調和房東、租金沒有關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
壽司郎微風南山店開幕！「5%服務費」突喊停 試營運首日人潮爆滿
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導壽司郎首間導入「DIGIRO數位迴轉系統」的微風南山店今（26）日起試營運，開店前就湧入排隊人潮，中午用餐時段幾乎滿席...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
世界佛教正心會慰問板橋榮家 捐贈加菜金傳遞慈悲關懷
農曆春節將至，世界佛教正心會秉持大悲行願、關懷社會的精神，執行長陳和慧代表來到板橋榮家進行春節慰問，捐贈加菜金，板橋榮家主任陳桂美親自接待並代表接受，對該會長期以來對榮民長輩的無私奉獻表達最誠摯的謝意。世界佛教正心會不僅在節慶時提供加菜金支持，更落實長期關懷，每週固定安排師兄姐來到板橋榮家帶領長輩們共修安定心靈外，更積極導入「高智爾球 (Wiser Ball)」運動，帶動長輩健康。陳和慧執行長指出，正心會希望陪伴長輩們一起健康安心到老，且協會總會就在榮家附近，這樣的善緣讓正心會更關心板橋榮家長輩。陳桂美主任感佩佛教正心會細水長流的慈悲關懷，榮家長輩年輕時全身心投身軍旅、保家衛國，晚年居住在榮家，最需要的就是社會的關懷與心理的寄託，感謝春節前致贈加菜金，提早為長輩們增添濃厚的年節溫暖，讓長輩們在冷冬中感受到滿滿的尊榮與愛。更多新聞推薦 ● 媒體報導藍營擋國防特別條例換取北京安排論壇 國民黨駁：惡意謠言台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蛋價連三周調漲！每台斤漲3元 天冷產量少、年節需求增
蛋價連三周調漲！台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天表示，本周蛋價每台斤調漲新台幣3元，批發價從每台斤44元漲至47元，產地價明天起由每台斤34.5元調高為37.5元，主因是天冷導致雞蛋產量下降，且年節將至，需求量提升。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 2 小時前 ・ 5則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 485則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 105則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 186則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 158則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言