最近 AI 不只在手機、電腦上升級，越來越多品牌開始把它放進更貼近生活的設備裡，而智慧眼鏡就是其中最受期待的一種，寶島眼鏡正式宣布引進 Rokid Glasses 樂奇 AI 智慧眼鏡，試著讓大家真的能把 AI 戴在臉上、走進日常，一起來看看這副眼鏡有多厲害！

出門｜寶島眼鏡跨入 AI 穿戴新時代，Rokid 智慧眼鏡全台首賣亮相

AI 走進視野裡

這次引進的 Rokid Glasses 主打語音操控搭配 AI 大模型，像是翻譯、提詞、辨識、問答、錄音轉文字、導航、拍照錄影、通話聽音樂，全都能在眼前浮現成字幕或圖像，把手機、相機、藍牙耳機甚至隨身助理濃縮成一副眼鏡，而且 Rokid 之後還會更新更多功能，例如即時掃描、聲紋支付等，感覺智慧生活的路線圖會越來越完整

台灣專業驗配

不過智慧眼鏡和一般 3C 有點不一樣，光波導成像需要特定焦距才能看得清楚，加上台灣近視、散光、老花的比例都超高，只靠買回家自己戴，成功率會比想像中低，這時寶島眼鏡的本業優勢就派上用場；45 年的驗光經驗，全台門市都配置國家證照驗光人員，再加上依視路、蔡司等設備，能針對每個人的度數、瞳距、眼形做調整，等於智慧眼鏡不只是買來試試看，而是可以真的被調整成看得清、戴得久的狀態

上架時間、價格與活動

Rokid Glasses 會在 12 月 13 日 於寶島眼鏡正式開賣，是目前視光類第一個有實體試戴與販售的通路，原價 NT$ 24,999，寶島售價是 NT$19,999 ，如果在 2026 / 1 / 15 前購買並驗配鏡片，還能抽到 Rokid AR Spatial 三視窗智慧眼鏡，共有三個名額，預計二月底公布，而實體通路也能協助做度數檢測、瞳距量測、配鏡設計與試戴調整，是線上買難以取代的部分！

小結

寶島眼鏡跨入 AI 穿戴，讓更多人有機會親自體驗這類新形態設備，也把專業驗光帶進科技產品裡，讓智慧眼鏡不只是酷，而是更實際、更符合每個人的需要！接下來還會有更多體驗活動和優惠釋出，如果各位獺友們也想看看智慧眼鏡，是不是下一個會改變生活的工具，可以到指定的門市體驗看看，說不定可以多一個聖誕禮物的選擇喔(σ′▽‵)′▽‵)σ

