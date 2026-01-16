很謝謝羅技邀請我們去它的慶祝會！慶祝瑞士品牌羅技 Logitech 在台灣邁入 40 週年，羅技從 1981 年創立以來 45 年，在台灣就深耕 40 年，難怪我們對這個品牌非常熟悉，也經常使用他們家的滑鼠或鍵盤等周邊，在慶祝會上讓我們搶先看到 2026 年新產品，羅技台港澳總經理施前江 Aries 也跟我們分享羅技在台 40 年來做過哪些事情，在看新品之前，我們聽聽 Aries 說些什麼

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

從市場面來看，疫情後 PC 產業雖然回歸正常銷量，但羅技的銷售表現持續成長，整體規模明顯高於疫情前水準，並在 2024 年第三季創下後疫情時代的新高表現，台灣市場也很特別，台灣市佔率經常是 Logitech 全球市場中的第一名，代表一個成熟市場對產品長期信任的累積

1989 年 Logitech 在台灣研發第一款軌跡球滑鼠；2000 年後，製造角色淡出，研發角色接棒，台灣基地轉型為專注電競與無線技術的研發中心；在 2013 年 Logitech G 副品牌成立，代表性產品 G502 也是出自台灣團隊之手（我也有這隻！

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

將近十年間，從全球首家電競旗艦店、疫情期間逆勢拓展的實體體驗店，到新竹研發團隊快速擴編、台北商務展示中心成為全球標竿案例，台灣逐漸成為 Logitech 對外展示「未來工作樣貌」的重要舞台

而且 Logitech 的創新多半不誇張，走的是實際路線，包括能在玻璃與多種表面精準運作的光學感測技術，後來發展為知名的 Hero Sensor；跨裝置、多平台快速切換的鍵鼠設計，解決的是工作情境愈來愈破碎的現實；電磁滾輪可以在一秒內捲動上千行文件，看似是小事，卻在長時間工作後顯得格外療癒，甚至連電競滑鼠「邊用邊充電」這種聽起來理所當然的需求，也是在 Logitech 手中真正落實~產品線中，MX 系列走到第 25 年仍持續成長，G502 則成為全球唯一銷量突破百萬的滑鼠型號

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

再講到未來，AI 與混和辦公是兩項重要因素，Aries 開玩笑地說怎麼覺得 AI 讓他更忙碌了哈哈哈哈，偷偷說我也這麼覺得，所以電腦周邊配件好像又更重要了，要怎麼長時間、彈性、又舒適的工作，讓硬體不只是輸入裝置，還要能直接融入 AI 工作流程，這些都是羅技未來的功課

謝謝 Aries 跟我們分享，每次聽 Aries 說話都覺得羅技是溫暖又有理想的品牌，那有哪些新品先讓我們小小一撇呢？首先是你的珠珠寶貝已上線！購買指定鍵盤與滑鼠就送李珠珢限定鍵帽，官方有 專屬活動網頁 我放這邊你們不用再搜尋嘿，限定鍵帽有兩款，分別搭配不同鍵盤：K98M 搭配黃綠色款、PRO X TKL 系列則搭配紫黑款

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

近看我覺得印刷品質不錯，珠珠有印的很可愛

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

再來還有耳機新品！紫色好好看哦，最近羅技新品有越來越多紫色趨勢，我很喜歡，這款是即將推出的 G325 LIGHTSPEED 雙模無線遊戲耳機，紫橘配色好看

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

實際戴上去也是羅技耳機特有的輕盈鬆軟感，調整無段式頭戴可以找到很舒適幾乎無感的位置

出門｜李珠珢限定鍵帽活動與新品搶先看，羅技 Logitech 慶祝在台 40 週年囉！

還有新滑鼠！這外型讓我盯著看了一陣子，這風格變了，有點可愛有點微帥，它是搭載全球首創 HITS 技術與 RAPID TRIGGER 功能的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，是為高階玩家與專業用途用戶打造，羅技也知道有很多設計師在用他們家產品哩

先看到這邊，期待後續有更詳盡的開箱跟各位分享，謝謝羅技邀請我們分享在台 40 週年的歷史與喜悅，我是蜜柑，我們下回見

