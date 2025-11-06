出門｜Garmin × INEOS Grenadier：越野車活動！把硬派帶進城市的跨界組合

這次 Garmin 和 INEOS Grenadier 首次攜手合作，把耐用、可靠、敢冒險的精神，不只放在戶外，也融入日常生活，讓大家在城市與荒野之間切換，都能保持同樣的瀟灑與從容！愷希也在上週參加了兩家共同舉辦的越野車活動，實際體驗乘坐起來的舒適度，以及試用實體指針 GPS 智慧錶的亮點功能，一起來看看這次的實際試用心得吧！

外觀配色

愷希手上的就是 Garmin 家的 Instinct Crossover AMOLED！就外觀來看是很有個性的一隻錶款，配色共有三種可以選擇，墨影灰、極致黑以及今天配戴的流沙棕！融合了棕色與黃色，有種大膽冒險配色的感覺，很適合今天要參加的越野行程 ！

錶面設計與動態顯示

這款手錶為實體指針加上數位顯示設計，搭載 AMOLED 螢幕，如果打開指南針，時針和分針會隨著方位移動，再透過側邊的按鍵來操作，就可以隨功能調整指針方向，亮度部分白天在戶外看的很清晰，晚上則有瑞士經典 Super-LumiNova 塗層指針協同運作，來突顯資料欄位，顯示提供活動、導航訊息，提供卓越的可讀性，有種機械科技感！在車內或日常場景下，指針讀時快速且直覺，切換至活動界面時，數位顯示提供里程提醒、心率資訊，把戶外裝備做到適合日常配戴也不會突兀 ><

材質耐用堅固

軍規材質為纖維加強聚合物＋不鏽鋼，也適合戶外旅行，雙層錶圈設計，搭配金屬錶圈與1.2 吋藍寶石Ｆ鏡面，也是專門為了持久耐用而打造！防水 10 ATM 與操作溫度 -20 ~ 60 °C，就算摔、撞、風吹日曬也不用擔心！水上運動也不是問題，手錶擦乾後看起來還是一樣完美～

自動校準科技

當天在風雨中，還不小心磕碰撞到，在稍微泥濘、濕潤的越野體驗車段，手錶也未因振動而出現異常，有著美國軍規的抗震及耐熱防護等設計，搭載 RevoDrive 技術的實體指針自動偵測並校準錯位的指針，即使在錶身遭受巨大撞擊時，還是能精準計時

亮點功能

裡面也有一些值得一提的亮點功能，像是支援智慧功能 GPS 和多衛星系統導航功能，雖然這次主要為車乘而並非徒步行走，但在車上仍有定位功能，如果下車步行或探索場地都可以適用！而個人覺得很貼心的功能，就是裡面配備的 LED 手電筒，還可以調節亮度！如果在車上不小心掉東西，或是在室外低光環境，一抬手就能照明真的很方便...視覺效果比手機來得更快速～

上車實戴

首先一開始，先使用手錶裡的陸路旅行功能，手錶每經過一公里就會發出提醒聲，或里程顯示，這次也有先設定在車程中使用這個功能，在每公里時收到提示時，會有種為旅程增添節奏的感覺，這次紀錄了約 2 小時 30 分鐘，跑了 78 公里！

紀錄心率

而功能打開後就會開始記錄心率囉！活動結束後，愷希平均的心率是 75 bpm，最高的話是來到 125 bpm，看來應該就是越野車活動當下的心率了，好像還扛得住喔 XD，以這個功能來說，就可以很好的監測自己在戶外運動時，心率是否在正常的區間，如果有不正裳的數據也可以即時得知～手錶則自動記錄並存入活動檔案，可於回程後在 Garmin Connect App 查看

健康與電池續航

支援全天候健康監測，包含心率、HRV、壓力、睡眠與 Body Battery 能量指數，並加入進階睡眠分析與 Pulse Ox 脈搏血氧偵測，更能全面掌握身體狀態，而在智慧手錶模式下可連續使用最長達 14 天，啟用省電模式時續航可延長至 18 天，帶來更長效的電池表現

上山下海

接下來是這次乘坐 INEOS Grenadier 的心得！車身保留了復古方正外觀，開在路上很有辨識度！但細節講究、機能滿滿，是一台可以上山下海、也能在城市駕馭的越野車，結構可以適應各種極端路況和地形：非承載式鋼構底盤、全時四驅、三把差速鎖、低速分動箱，同時也堅固耐用：固定軸懸吊、高強度車身，目標是長期使用依然能穩定行駛，無論是想開去露營、越野、戶外工作，還是平時接送家人、穿梭市區都可以勝任！

乘坐體驗

像我們這次去的是位於林口的水牛坑，在風雨很大的情況下，場地出現非常多爛泥巴，變得鬆軟難行，但它也能很好的適應！過程中教練帶我們實際在不同地形裡行駛，展示了很多可能遇到的路況問題，要配合什麼樣的技巧和模式，乘坐起來雖然可以感受到路況和天候不佳，但在車內卻還是很穩定，對很會暈車的愷希來說，完全不會不舒服，甚至覺得蠻興奮刺激的（？好玩愛玩，還是下次騎重機來呢？

小結

這趟體驗活動結束後，感覺更了解 Garmin 和 INEOS 想傳達的「生活裡也能保留冒險感」的精神，Instinct Crossover 不只是外型有個性，用起來也是真的很上手；而 Grenadier 則把越野的硬派靈魂，變成一般人也能享受的駕乘體驗，無論是在城市通勤、週末小旅行，還是想挑戰更刺激的戶外路線，都能找到自己的節奏！帶著一點探索、又保留從容的日常♥(´∀` ) 非常適合喜愛戶外運動，想找一隻耐用防撞的手錶的獺友～不過如果是想要選輕薄優雅的款式，那這支錶可能要再考慮一下喔！

