你不來沒關係，IFA 展執行長 Leif Lindner 親自來台灣抓人啦！身為年度四大科技展之一的 IFA（Internationale Funkausstellung Berlin），每年 9 月在德國柏林舉辦，歷史悠久，甚至開幕嘉賓名單還曾出現過愛因斯坦，沒錯，講相對論的那位愛因斯坦，在 2024 年剛慶祝過 IFA 一百歲生日快樂，就是這麼重量級的科技消費品展覽，今天(12/4) IFA 展執行長 Leif Lindner 親臨台灣，跟媒體們聊聊天，分享 2025 IFA 展的有趣數據還有明年展望，很開心來聆聽！也對 IFA 展覽改觀，原來是這麼神奇的嗎

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

首先，IFA Berlin 的執行長 Leif Lindner 很有趣，非常簡短的開場自我介紹，說自己在 2023 年開始擔任 IFA Berlin 執行長，先前有豐富的消費性電子品牌產業經驗，閒暇時間喜歡拳擊運動還有重金屬音樂唷，聽到這我整個人都樂了，好喜歡這個介紹啦，好有活力

IFA 進化中

但你知道嗎？擁有百年歷史的 IFA 在 2024 年有過一次品牌重整，除了更簡潔的 Logo，其實 IFA 近年也逐步從我們印象中的歐洲家電展，轉型成同時面對企業與消費者的創新國際展覽，執行長 Leif Lindner 跟我們分享數據，在 IFA 中家電與消費性電子的比例是 42%與 58%，大約各占一半，消費性電子品牌參展相當活躍，以剛落幕的 IFA 2025 來說，參與人數也創新高超過 22 萬人，還有超過 4400 多組創作者到現場，整體規模比 CES 或 MWC 都更大，聲勢驚人

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

以類別來說，電腦與遊戲、內容創作、數位健康與美容科技，還有智慧家庭都是成長特別出色的領域，也有特別針對新創公司設置的 IFA NEXT 展區，今年就有 300 多家新創參展

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

IFA 特別專區

除了主展場的形象跟規模，蜜柑我自己在看展覽也會注意它有哪些特色，畢竟就是這些特色構成展覽與眾不同之處，執行長 Leif Lindner 說了一個讓我意外的東西：演唱會！I'm like 「蛤！」，它叫「IFA sommergarten」garten 是 garden 的德文，花園，夏日花園演唱會聽起來真的好浪漫，音樂、陽光與城市

執行長 Leif Lindner 說這是只有柏林才能成立的科技 mix 音樂演唱會，我完全同意，柏林太美又是娛樂重鎮，今年參與 IFA sommergarten 的名人包括 Joy Denalane、Max Herre 與 Ikkimel & Friends 等，執行長 Leif Lindner 說明年 2026 也會有 IFA sommergarten 唷！太喜歡這個 vibe 了

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

除了演唱會，IFA 今年也為創作者設立創作者中心，應該就跟我們編輯的媒體中心很像吧，有吃有喝有給彼此壓力跟快樂的同業，也能跟品牌互動；從 IFA sommergarten 再到創作者中心，不難看出 IFA 在對年輕世代招手，執行長 Leif Lindner 也說非常有效果；另外德國本地媒體與國際媒體佔比約一半一半，除了年輕世代之外也吸引很多國際媒體到 IFA 採訪

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

接下來，執行長 Leif Lindner 分享都是那些人來參加 IFA 呢？在 IFA 設立的零售領袖高峰會中，超過半數是最高管理層或總經理等級人物，另一半也是品牌主管或採購主管、工程主管等職位，「來的都是有決策權的人」Leif Lindner 這麼說，因此 IFA 是各式品牌促成國際合作與火力展示的場所，在 2025 年就有 550 家來自 15 個國家的參展廠商、超過一萬位貿易專家在 IFA 現場

Leif Lindner 說自己為了取經兩次參加台北 Computex（歡迎歡迎），已經有很多台灣品牌例如 ACER、聯發科、聯電或微星等參加 IFA，但 IFA 展開雙手歡迎更多台灣品牌前往柏林

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

執行長 Leif Lindner 說「IFA 的使命是將創新帶入生活」，而我們（Leif Lindner 用眼神環抱台下的我們）不只是報導產品的記者，我們用創意捕捉瞬間現實再化為文字或影像，我們是搭建企業與世界的橋樑（噢很暖心的說法耶），IFA 要邀請全球媒體來柏林參與盛會，儘管 2025 年底到 2026 年仍有很多影響消費者的不穩定因素，仍希望台灣企業能考慮到 IFA 布局，2026 年的 IFA 會吸引更多高階主管、企業品牌與國際媒體前往，緊來唷~

出門｜IFA 執行長飛來台灣抓人啦！為什麼全球科技品牌都要去柏林報到？

說明會開始前的閒聊時間，跟 IFA 的公關長 Sonja May​ 聊天，她說明年 2026 剛好 FIBA 女籃世界盃也在柏林舉行，而且也是 9 月！到時候柏林會非非非常熱鬧～那看來要訂飯店是不是要現在訂哩？柏林真的是很美的城市，IFA 做為一整年科技圈的收官之作、承接新一年的開始，要像執行長 Leif Lindner 說的一樣「會飛來台灣是想跟媒體們親自見面」，是不是也該去柏林跟 IFA 親自見面呢

