出門｜OPPO Reno15 系列台灣首發：2 億畫素＋「出圈拼圖」＋螢幕補光，主打 Z 世代潮拍
OPPO 在台灣搶先推出 Reno15 系列四款新機（Pro Max／Pro／Reno15／Reno15 F）～核心方向很明確～把「拍照玩出風格」當成主菜～ 2 億畫素、3.5 倍長焦人像、100° 超廣角前鏡頭～再加上「出圈拼圖」跟 AI 慢動作實況照片～這種很社群的功能～光看就覺得鎖定的族群很明確～就是 Gen Z 們呀～
這次 Reno15 系列到底在主打什麼
影像規格｜把人像跟氛圍感拉滿
Pro Max / Pro：Reno 系列首搭 2 億畫素主鏡頭（OIS），再配 5000 萬 3.5倍 潛望式長焦（OIS），主打「氛圍感人像」。前鏡頭：全系列主打 5000 萬＋100° 超廣角自拍，拍合照更好用、再也不用怕塞不進去啦！Reno15 / Reno15 F：走日常紀錄更入手的路線，主鏡頭 5000 萬起跳；Reno15 有 3.5X 長焦，Reno15 F 則是微距補位
出圈拼圖＋螢幕補光
出圈拼圖一次可拼 2–9 張（靜態或動態）～把照片做出「出框」感～超適合放在 IG 限時動態～
前陣子不是很流行上下圖錯位、連接在一起的 IG 圖嗎？用 OPPO 就可以直接內建選圖輸出～不需要再用其他 App 後製～光這個我就覺得很加分，在比較暗的情況下～也可以透過螢幕補光～前置鏡頭還能調整光色與亮度～低光自拍更穩定～
錄影部分支援 4K HDR 與防震
而且我自己很喜歡的一個功能是～錄影中可以自由切換前後鏡頭～甚至還能一起自拍～完全不用中斷錄製～
用來創作短影音真的很有趣～簡直可以說是為社群而生的手機也不為過！
小提醒～Reno15 F 僅支援靜態照片使用出圈拼圖唷～
續航跟快充
整體拿起來算是輕薄的機身設計，以 OPPO Reno15 Pro 來說～搭載 6.32 吋 AMOLED 螢幕～重量約 187 克，不要以為輕就需要一直充電，全系列最高支援 6500mAh 電池，並支援 80W SUPERVOOC 快充，Pro Max 版本還加入 50W AIRVOOC 無線閃充，像我這種每天手機滑十個小時以上的人真的很有感～
效能與系統
Reno15 Pro Max / Pro 採用 MediaTek Dimensity 8450 旗艦晶片，Reno15搭載高通高效能晶片～日常多工處理基本都很夠用，系統預載 ColorOS 16～主打「一鍵閃記＆AI 記憶倉」和「AI 工具箱」，並與 Gemini 深度整合～支援語音摘記、通話摘要、即時翻譯等功能
另外一個我覺得超方便的點是～
要跟 iPhone 互傳照片，只要掃 QR Code 就能完成，也可以直接上傳到自己的 Google 雲端，這點真的很實用～
價格＆顏色上市資訊
這邊也幫大家整理大家最在意的顏色跟價格
Reno15 Pro Max
暮光金／夜漠棕～12GB＋512GB～NT$24,990
Reno15 Pro
極光藍／夜漠棕～12GB＋256GB～NT$20,990
夜漠棕 187g～極光藍 188g
Reno15
極光白／蒼穹藍
12GB＋512GB NT$19,990
12GB＋256GB NT$17,990
目前已經在官方通路開賣囉
Reno15 F
極光藍／蒼穹藍～
12GB＋256GB NT$14,990
8GB＋256GB NT$13,990
1/15 才會在全通路開賣唷
同場加映｜OPPO Watch S
OPPO 這次也同步推出 OPPO Watch S，售價 NT$6,490，主打同級纖薄設計，健康快篩＋多種運動模式，最大亮點是～首度支援 Android 與 iOS 雙設備連接～對 iPhone 用戶來說很加分，續航標榜日常可達 10 天～並具備 IP68＋5ATM 防水規格，日常洗手、下雨或一般水上活動都可以安心戴著不拆下來，如何獺友們有心動嗎？可以去門市體驗看看唷～
