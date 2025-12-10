出院免煩惱 南投長照無縫接軌

因應高齡人口出院照顧需求增加，南投縣衛生局明年力拚出院後長照「無縫接軌」。長者在出院當天無需等待，能即刻獲得長照交通車、護具、居家護理等服務，減輕返家後無人接應的焦慮感。

根據南投縣參與出院準備銜接長照服務計畫的醫院回報數據顯示，南投縣銜接長照服務使用率在111年至112年度皆維持在86％以上，113年度更達87.6％，多年保持高檔，相當於每10位出院民眾，就有9位能順利銜接。

衛生局明年將再縮短申請與核定流程，從平均不到3天的作業時間再精簡，推動「住院期間即完成評估」，讓民眾即使突然被告知可出院，也能第一時間啟動評估核定，確保助行器、交通車與居家服務等能在出院當天到位。

南投縣衛生局長陳南松表示：「數據背後是每個家庭的安心與笑容。」他指出，隨著長照3.0政策推動，明年衛福部將以獎勵制度督促醫院提前完成評估與媒合，除了控管醫療費用、提升品質，也能加快出院後的長照銜接速度。

衛生局提醒，住院民眾只要符合長照資格（65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者），且預期出院後有長照服務需求者，可於出院前3天向醫院的出院準備小組提出申請。

由醫院人員進行長照失能等級評估，後續再由照顧管理專員與社區整合型服務中心的個案管理員協助完成資源連結，進一步縮短等待媒合的時間，讓民眾出院回家即可獲得及時、合適的照顧。