出院後重回正常生活！PAC增居家模擬 試辦計畫明年首季啟動

〔記者林志怡／台北報導〕為協助具有復健潛能的病人接受跨院出院準備服務及功能評估，衛福部健保署持續推動急性後期整合照護計畫(PAC)。健保署長陳亮妤說，為強化急性醫療與長照銜接，並提升功能恢復、返家率並降低再入院率，健保署預計於2026年第1季推動復健病房試辦計畫，預計在北、中、南、東各選1間醫院試辦。

PAC可視為出院前的復健衝刺期，讓腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等患者，在病況穩定後接受密集復健，儘快恢復生活功能、降低失能與長照需求，且除住院、日間照護模式外，也有居家照護模式。

為幫助病人進一步提高回到一般生活的機會，健保署醫務管理組長劉林義指出，健保署規劃透過試辦計畫，在北、中、南、東區各遴選1家已經有執行PAC的地區或區域醫院，設置「居家模擬無障礙空間」，直接模擬家中環境，並訂定具時程之個別化復健與照護計畫，幫助患者完成出院準備及長照銜接。

此外，劉林義說，現行PAC個案以腦中風為多，試辦計畫將針對目前認為較具復健潛能的族群，延長PAC服務期間，其中腦中風及創傷性神經損傷自現行最長3個月延長至半年(最長180天)，現行最長3週的脆弱性骨折、4週的衰弱高齡則延長至2個月(最長60天)。

陳亮妤指出，試辦計畫上路後，預估受益1,200人，給付費用包含照護費、評估費、獎勵費及開辦費，健保預計挹注2.28億元支應。

另我國將於年底向世界衛生組織(WHO)送出消除C型肝炎認證申請。劉林義指出，健保署藉此機會檢討現行肝炎感染者相關服務，經共擬會決議，將「B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案」，修改為「肝炎醫療給付改善方案」。

劉林義說，前述方案收案條件由最近6個月內曾在該院所「主診斷」擴大為「主或次診斷」為B肝帶原者或C肝感染者就醫2次以上者，並新增肝纖維化F3以上之代謝性、酒精性肝炎者。此次也調升追蹤頻率，由每年2次提升至每年3次，管理照護費由每次100點調升至150點。

